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Sağlık çalışanları hakkındaki FETÖ davası: 15'er yıla kadar hapis istemi
Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan tutuksuz 28 sanığın yargılanmasına devam edildi.Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.
Sağlık çalışanları hakkındaki FETÖ davası: 15'er yıla kadar hapis istemi
12 Şubat 2019 - AA
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Duruşmada, tanık ifadeleri ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan istenen belgelerin geldiği, dijital materyal inceleme raporu ile "ByLock" içeriklerinin gelmediği bilgisinin zapta geçirilmesinin ardından sanıklara söz verildi.

Sanık G.G, üniversiteyi İstanbul'da okuduğunu belirterek, "Manisa'da hiç bulunmadım. N.C. diye birini tanımıyorum. FETÖ kitaplarına ilgim olmadı. ByLock kullanmadım. Önceki beyanlarımı, savunmalarımı tekrar ediyorum. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık C.A. da HTS kayıtları ve dijital materyal raporunun geldiğini belirterek, bu nedenle dosyasının ayrılmasını talep etti.

Söz verilen diğer sanıklar da önceki beyanlarını tekrar ettiklerini söyledi.

Söz alan sanık avukatları da mahkeme dosyasına gelen belgeleri inceleyip beyanda bulunmak için süre talep ederek, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını istedi.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, dijital materyal raporu ile "ByLock" içeriklerinin beklenmesi ve delil toplama aşaması tamamlanan sanığın dosyasının ayrılması talebinde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden istenen dijital materyal raporları ile "ByLock" içeriklerinin gelmesinin beklenmesine, 1 sanığın dosyasının ayrılmasına ve tanıkların dinlenilmesi için talimat yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 13 Haziran'a erteledi. 

İddianameden 
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, aralarında KHK ile ihraç edilen doktor, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, sağlık, radyoloji ve laboratuvar teknisyeni, tıbbi sekreter, mühendis, şoför, imam, işçi ve sağlık memurunun da yer aldığı 41 sanık hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan, 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor. 
İddianamede, şüphelilerin Sakarya Kamu Hastaneler Birliği kurumlarında çalışırken FETÖ/PDY ile irtibatlı olmaları nedeniyle açığa alındıkları ve KHK ile ihraç edildikleri belirtilerek, "FETÖ/PDY'ye üye oldukları"ndan bahisle haklarında suç duyurusunda bulunulduğu ve soruşturma açıldığı ifade ediliyor. 
Şüphelilerin, savunmaları, ele geçirilen dijital materyal, kitap, dergiler, dernek ve sendika üyeliklerine dair yazılar, Bank Asya hesap hareketleri ve "ByLock" tutanakları incelendiğinde, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz eden eylemleriyle FETÖ/PDY ile organik bağlarının olduğu aktarılan iddianamede, hiyerarşiye dahil olmak suretiyle "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediklerinin anlaşıldığı kaydediliyor. 
Mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda 13 sanığın dosyasını ayırmıştı.
 

Anahtar Kelimeler:

feto sakarya

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