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Sağlık çalışanları için kiraz topladılar
Bursa’nın Keles ilçesi Basak Mahalle sakinleri sağlık çalışanları için 60 kasa kiraz topladı.
Sağlık çalışanları için kiraz topladılar
03 Temmuz 2020 16:35 - İHA
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Bursa’nın Keles ilçesi Basak Mahalle sakinleri sağlık çalışanları için 60 kasa kiraz topladı.
Bursa’nın Keles ilçesine bağlı Basak Mahalle sakinleri bahçelerinden kirazları sağlık çalışanları için topladılar. Basak Derneği Başkanı Mehmet Alıç, “Canla başla görev yapan sağlık çalışanları için dalından kiraz toplandı. Sağlık çalışanlarının takdire şayan bir sabırla görev yapıyorlar. Zor günlerde fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz. Sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır. Basak sakinleri bahçelerindeki kirazı bu kez sağlık kahramanları için topladılar . Topladığımız kirazları Bursa Çekirge Devlet Hastanesi çalışmalarımıza ikram ediyoruz. Afiyet olsun. Allah yar ve yardımcıları olsun” dedi.

Anahtar Kelimeler:

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