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Sağlık çalışanları için 'ücretsiz toplu taşıma' hakkının süresi uzatıldı
Sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkında süre yılsonuna kadar uzatıldı.
Sağlık çalışanları için 'ücretsiz toplu taşıma' hakkının süresi uzatıldı
28 Ekim 2021 08:48 - AA
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Cumhurbaşkanı kararıyla sağlık çalışanlarına 31 Aralık'a kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 31 Aralık 2021'e kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Söz konusu karar, 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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