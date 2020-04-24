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Sağlık çalışanları ilk iftarı görev başında yaptı
Kovid-19 salgınına karşı özveriyle mücadele eden sağlık çalışanları, oruçlarını sosyal mesafe kuralını gözeterek birlikte açtı
Sağlık çalışanları ilk iftarı görev başında yaptı
24 Nisan 2020 23:48 -
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Ankara Şehir Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı özveriyle mücadele eden sağlık çalışanları, ramazan ayının ilk iftarını, sosyal mesafe kuralını gözeterek birlikte yaptı.

İftar için hastane yemekhanesine gelen sağlık çalışanları, sosyal mesafe kuralına riayet ederek sıraya girdi.

Yemeklerini alan sağlıkçılar, yine sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak yerleştirilen masalarda ikişerli oturdu ve birlikte iftar yaptı.

Ankara Şehir Hastanesi İdari Amiri Ferhat Şahin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, personelin yemek alırken ve yerken sosyal mesafe kuralına uyabilmesi için yemekhaneyi düzenlediklerini belirtti.
Kaya, şunları kaydetti:

"Şu anda hijyen ve sanitasyon kurallarımız en üst seviyede. Yemekhaneye gelemeyen yoğun bakım, acil servis ve ameliyathanede görevli personelimize yemekleri kuryeler aracılığıyla gönderiliyor. Yemek çeşidimizi ramazan ayında beşe çıkarttık. Yemekhanemiz hem iftar hem de sahurda personelimize hizmet veriyor."

Anahtar Kelimeler:

ankara sehir hastanesi iftar

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