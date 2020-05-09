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Sağlık çalışanları, işe gitmek için dakikalarca otobüs bekliyor
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağı bugün başladı. Yasaktan muaf olan vatandaşlar ise sabahın erken saatlerinden itibaren işlerine gitmek için dakikalarca duraklarda bekledi.
Sağlık çalışanları, işe gitmek için dakikalarca otobüs bekliyor
09 Mayıs 2020 17:39 -
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Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde, normalde kalabalığın ve trafiğin yoğun olduğu Kadıköy ve Üsküdar'da sakinlik hakimdi. Ancak sağlık personelleri, güvenlik görevlileri ve kamu görevlileri gibi yasaktan muaf olanlar, sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıktı. Toplu ulaşım araçlarında kısıtlı sayıda yolcu uygulaması ve normale göre daha az sefer sayısı olduğu için bazı vatandaşlar, dakikalarca duraklarda beklemek zorunda kaldı.

"İŞLER AKSIYOR"

Kadıköy'deki otobüs durağında bekleyen sağlık çalışanı Huri Çalışkan "Hastanede çalışıyorum, işe gitmek için çıktım. Otobüs bekliyorum. Yaklaşık 25 dakikadır bekliyorum. Geçen hafta da aynı şekilde baya bekledim, hatta otobüs farklı bir yere gitti. Oradan iş yerine ulaşmam iki buçuk saatimi aldı. Geçen hafta daha çok sorun yaşadım. Şu süreçte konu bilindiği için destek olunuyor ama geç kalmak da çok hoş bir şey değil. Çünkü işler aksıyor. O yüzden saatinde olmasında fayda var" dedi.

"ÇOK ZOR DURUMDA KALIYORUZ"
Gece nöbetinden çıkan Hanife Kararecepoğlu ise, "Hemşireyim, işten çıktım. Eve gidiyorum. 20 dakikadır bekliyorum. Çok zor durumda kalıyoruz, baya beklemem gerekiyor. Gece nöbetinden çıktım. Seferler artık normalleşsin" diye konuştu.

İşe gitmek için Üsküdar'daki vapur iskelesinde bekleyen kamu çalışanı Okan Fırat ise, "İşe gideceğim, vapuru bekliyorum. 08.30'da hareket edecek. Kalkmasını bekliyorum. Galiba sefer mesafeleri biraz uzadı, bu yüzden bekliyorum. Ben uzaktan geliyorum. Mesai saatlerine de uyuyorum ama vapurun geç kalkması beni biraz etkiliyor" dedi.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus toplu ulasim

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