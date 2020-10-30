Sağlık çalışanları İzmir için tek yürek: Türkiye'nin her yerinden ekipler İzmir'e gitti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

İstanbul'dan İzmir'e arama kurtarma ve sağlık ekipleri gönderiliyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremdeki arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla İzmir'e ekip ve ekipman gönderildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'dan İzmir'e; İl AFAD'dan 2 araç, 7 arama kurtarma personeli, 2 köpek, 2 araç, 70 İHH personeli, 20 AKUT personeli, 100 İBB itfaiye personeli, 10 itfaiye aracı ve 2 otobüs, İl Sağlık Müdürlüğünden 10 kişilik 2 UMKE ekibi yola çıktı. Geçmiş olsun." ifadelerini kurtardı.

Sivas, Kırıkkale, Kayseri, Kırşehir ve Niğde'den İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve UMKE personeli, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gönderildi.

Sivas AFAD İl Müdürlüğüne bağlı 10 kişilik arama kurtarma ekibi, 2 araçla deprem sonrası gerekli teçhizatla bölgeye sevk edildi.

Kara yolu ile Ankara'ya giden ekipler, hava yoluyla İzmir'e ulaşacak.

Sivas UMKE'den de 10 kişilik ekip de tam teçhizatlı 2 araçla bölgeye hareket etti.

- Kırıkkale

Kırıkkale AFAD İl Müdürlüğüne bağlı 5 kişilik arama kurtarma ekibi ve bir araç da İzmir'e sevk edildi.

Ayrıca 8 kişiden oluşan 1 UMKE ekibi ile 1 ambulansın yola çıktığı öğrenildi.

- Kayseri

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, 6 sağlık personeli ve 2 tam donanımlı ambulans görevlendirildi.

Ayrıca, AFAD İl Müdürlüğüne bağlı 5 arama kurtarma personeli ile kentsel kurtarmada kullanılan araç yola çıktı.

Kara yolu ile Ankara'ya giden ekipler, hava yoluyla İzmir'e hareket edecek.

- Kırşehir

Kırşehir'den depremin yaşandığı İzmir'e 1 UMKE aracı, 1 ambulans ve 7 sağlık personeli gönderildi.

İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, Sağlık Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda Kırşehir'deki sağlık personelinin teyakkuz haline getirildiğini bildirdi.

- Niğde

Niğde’den depremin yaşandığı İzmir’e İl Sağlık Müdürlüğünce tahsis edilen 1 ambulans ile 3 sağlık personeli gönderildi.

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölgeye, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Zonguldak'tan çok sayıda arama kurtarma ekibi ile teçhizat gönderildi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden 3 arama kurtarma aracı, 1 mobil koordinasyon tırı, 12 personel ve 4 arama kurtarma köpeği ile 6 kişilik UMKE ekibinin 1 sahra hastanesiyle bölgeye hareket ettiğini bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli 10 itfaiye eri, 1 itfaiye aracı ile 2 arama kurtarma köpeği, destek amacıyla bölgeye gönderildi.

Sakarya İHH Arama Kurtarma ekibinden oluşan 8 kişilik ekip ile 2 araç ve 12 personelden oluşan Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) de yardım faaliyetlerine katılmak üzere bölgeye gidiyor.

- Kocaeli

Kocaeli Sağlık Müdürlüğünce İzmir'e 1 ambulans, 2 UMKE ekibi ve personel lojistik aracı gönderildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaptığı açıklamada, İzmir'e 30 bin maske, 20 ton dezenfektan, 1 tır gıda malzemesi gönderdiklerini belirterek, "İhtiyaç dahilinde itfaiye, sağlık, arama kurtarma ve lojistik ekibimizle her türlü yardım ve desteğe hazırız." dedi.

Kocaeli AFAD tarafından 8 personelle 2 araç bölgeye sevk edildi.

- Bolu

Bolu Valisi Ahmet Ümit de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 ambulans, 3 sağlık personeli ve 9 kişiden oluşan 3 hasar tespit ekibi ile bir iş makinesinin bölgeye hareket ettiğini, 112, AFAD, UMKE ve JAK ekiplerinin de hazır bekletildiğini bildirdi.

- Zonguldak

Zonguldak Sağlık Müdürlüğünce, UMKE ekibi ve bir ambulans bölgeye gönderildi. Ayrıca, AFAD'dan iki araç ve 4 kişilik arama kurtarma teknisyeni ile Türk Kızılayı Zonguldak Şubesinden bir ekibin deprem bölgesine doğru yola çıktığı öğrenildi.

- Düzce

Düzce AFAD ve Düzce Arama Kurtarma Derneğine (DAKE) ait 9 araç, 49 personel, Düzce İl Sağlık Müdürlüğüne ait bir ambulans, 6 personelden oluşan 1 UMKE ekibi, Düzce Belediyesine ait 2 itfaiye ve 4 personel bölgeye sevk edildi.

Ekiplerde 9 dalgıç bulunduğu belirtilirken, Türk Kızılayı Batı Karadeniz Lojistik Merkezinin de 1 yemek ve ikram aracını bölgeye gönderdiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İzmir’deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener: Depremin büyüklüğü 6.9. Şu ana kadar 21 deprem kaydettik. Yaklaşık 6 civarında artçılar bekleyebiliriz

Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

İzmir'in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı çıkarıldı.

Deprem sonrası, polis telsizinden de özellikle Bornova ve Bayraklı ilçelerinde bazı binaların hasar gördüğü yönünde anonslar geçti.

Kent genelindeki bazı binalarda oluşan çatlaklar nedeniyle bazı vatandaşlar binaları tahliye ediyor.

Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi ile Bozyaka Hastanesi depremde hasar gördü. Kolonları patlayan her iki hastane de tahliye edildi.

Diğer taraftan depremden dolayı sağlık kurumları ve sağlık çalışanları alarma geçti. Özellikle ambulansların yoğun trafikten dolayı hastaneye yaralı ulaştırmakta zorluk çektiği gözleniyor.

Ege Üniversitesi

Acil servisimizde, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere önlem amaçlı kan ihtiyacı bulunmaktadır. Kan vermek isteyen vatandaşlarımızın Ege Üniversitesi Kan Merkezine müracaat etmeleri rica olunur.

YÜKSEKTEN ATLAMA SONUCU YARALANANLAR OLDU



İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğün6deki deprem sırasında bazı vatandaşların panik yapıp yüksekten atlama sonucu yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastanelere tedaviye alındığı bildirildi.

AFAD: Depremden etkilenen tüm illerde tarama çalışmaları sürüyor

ANKARA, (DHA)- AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmalarının devam ettiğini, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından havadan tarama çalışmalarının yürütüldüğünü bildirdi.



AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Yerin 16,54 kilometre derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir'in Seferihisar ilçesine uzaklığının 17,26 kilometre olduğu belirtilerek, "Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir ve Aydın başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülmektedir. Deprem sonrasında, tüm Bakanlık ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri teyakkuza geçirilmiş; Afyon, Bursa, Sakarya Kütahya, Eskişehir, Çanakkale, Muğla ve Balıkesir, Manisa, Konya, Denizli ve Uşak İl AFAD Müdürlükleri bölgeye sevk edilmiş, AFAD il ve birlik müdürlükleri teyakkuz haline geçirilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre İzmir, Muğla ve Aydın illerinde toplam 115 sahada enerji ve 10 sahada ise servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD koordinasyonunda, tüm çalışma grupları, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir" denildi.

Sosyal medya paylaşamları şöyle oldu:

@Egoinmen

#deprem Ege Üniversitesi hastanesinde yakalandım koca hastane binası sağa sola doğru gitti geldi Allahım sen bizi koru.

Önder İnce

Deprem olmuş binalar yıkılmış ambulanslar hastaneye gelemiyorlar karaktersiz şoförler yüzünden. Su anda hastane yolları sadece ambulanslara açık olmalıydı.

Sena Nur AKKAYA

İzmirdeki deprem burda hissedildi bütün hastane dışarıda biz Ortopedi Polikliniği hala hasta bakıyoruz