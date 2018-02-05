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Sağlık çalışanları, kadın doktora saldırıyı kınadı
EDİRNE'de, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları bölümünde görevli Dr. Tuba Çıkmaz'a, geçen cuma günü, ölen hastanın yakını dlan kadınlar S.Ü. ve Z.Ü. adlı kadınların saldırısı, aynı hastanedeki sağlık çalışanları tarafından protesto edildi. Ellerinde, 'Tuba Çıkmaz yalnız değildir' yazılı dövizler taşıyan sağlık çalışanları 'Şiddete hayır' sloganları attı.
Sağlık çalışanları, kadın doktora saldırıyı kınadı
05 Şubat 2018 -
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Edirne Tabip Odası öncülüğünde sağlık sendikaları ve çalışanları Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde, ölen bir hastanın yakınlarının tokat ve yumruklu saldırısına uğrayan evli ve 2 çocuk annesi Dr. Tuba Çıkmaz'a destek için eylem düzenledi. Hastane girişindeki eyleme hastanedeki sağlık çalışanları ile Edirne Tabip Odası üyelerinin yanı sıra Türk Sağlık-Sen, Aile Hekimleri Derneği, Diş Hekimleri Odası, Eczacılar Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Edirne temsilcileri katıldı. Edirne Tabip Odası Başkanı Ertuğrul Tanrıkulu, çok üzgün olduklarını ifade ederek, "Her şeyden önce çok kırgınız. Sağlık çalışanları olarak bir umudu yeşertmenin mutluluğu içerisindeyiz. Sağlık örgütleri, çalışanlar bugün ne yazık ki yaşadığımız acı olayı protesto etmek ve kızgınlığımızı göstermek için buradayız. Sağlık hizmeti verirken, kendimizden, ailelerimizden ödün veriyoruz. Yaşamı savunan meslek erbabı olarak da gerçekten de çok zor durumdayız. Bu şiddet sona ersin diyoruz" dedi.

Grup adına konuşan Edirne Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Alper Eker ise Türkiye'de günde 31 sağlık çalışanının şiddete maruz kaldığını söyledi. Dr. Eker, şöyle konuştu:

"Sağlık çalışanlarına saldırılar, hekimler ve sağlık çalışanları açısından mesleki bir risk haline dönüşmüştür. Kendini güvende hissetmeyen bir meslek grubu haline geldik. Oysa ki hizmet verdiğimiz hastaneler, aciller, aile sağlığı merkezleri bizim en korunaklı yerlerimiz olmalı. Hastalara şifa dağıtırken kendi güvenliğimizden endişe etmemeliyiz. Hastanemizde yaşanan bu son olay bize göstermektedir ki artık şiddet olayları en güvenli olması gereken birimlere kadar ulaşmıştır. Beyaz kod uygulamasının yetkin kişilerce değerlendirilmesi gerekmektedir. Hastane güvenlik sistemleri bizlerin de görüşleri alınarak yeniden oluşturulmalıdır. Sağlık çalışanları problem yaşadıkları hasta yakınlarıyla bir başına karşı karşıya bırakılmamalıdır. Kendi kaderlerine terk edilmemelidir. Doktor Tuba Çıkmaz yalnız değildir. Meslektaşımız ile her zaman dayanışma içindeyiz. Şiddetin içerisinde hizmet verilemeyeceğini biliyoruz."

Açıklamaların ardından ellerinde 'Dr. Tuba Çıkmaz yalnız değildir, şiddet varsa biz yokuz' yazılı dövizler taşıyan sağlık çalışanları 'Sağlıkta şiddete hayır' sloganı attı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde bir yakınlarını kaybettikten sonra Dr. Tuba Çıkmaz'a saldırdığı belirtilen şüpheliler S.Ü. ve Z.Ü. başlatılan soruşturma kapsamında aranıyor. Olayın ardından hastanede Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik tedbirleri artırılırken, özellikle Dr. Çıkmaz'a saldırının gerçekleştirildiği göğüs hastalıkları bölümünde 2 resmi polis ekibi devriye görevine başladı. Dr. Tuba Çıkmaz'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Anahtar Kelimeler:

dr tuba cikmaz saglikta siddet edirne

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