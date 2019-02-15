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Sağlık çalışanları kan bağışı için sıraya girdi: Kanımız Bir Canımız Bir
Edirne'de, sağlık çalışanları "Kanımız Bir Canımız Bir" sloganıyla Türk Kızılayı'nın kan bağış kampanyasına destek oldu.
Sağlık çalışanları kan bağışı için sıraya girdi: Kanımız Bir Canımız Bir
15 Şubat 2019 - AA
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Edirne Sağlık Müdürlüğü, kan bağışı konusunda farkındalığı artırmak, düzenli kan bağışına dikkat çekmek için ve Kızılay'ın kan ihtiyacına destek olmak amacıyla Edirne Kızılay Kan Merkeziyle birlikte kan bağış kampanyası düzenledi.

Saraçlar Caddesi'nde kurulan kan bağış çadırında gerçekleşen kan bağış kampanyasına sağlık çalışanlarının yanı sıra vatandaşlarda destek verdi.

Edirne Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bağışlanan her bir ünite kanın üç kişiye hayat verdiğini söyledi.

Herkesi kan vermeye davet eden Kalkan, "Kan bağışı ülkemizde üzerinde hassasiyetle durulan bir durum. Bizim kanımızla canımızı birleştiren kampanyalar düzenleniyor. Bu konuda milletimiz çok duyarlı. Kan, insan yaşamı için çok önemli. Bizde sağlık çalışanları olarak kan bağışında bulunarak ihtiyaç duyulan kan stoğuna katkıda bulunmak istiyoruz. Kan vermek kutsal bir paylaşım. Bu anlamda verilen kanlar canların kurtarılmasını sağlıyor. Edirne olarak sağlık alanında birçok konuda öncü durumdayız. Kan bağışı konusunda da yapılacak bağışlar sayesinde Türkiye'de nüfusa oranla birinci olma hedefimiz var." şeklinde konuştu.

Edirne Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. İsmail İsmail ise Türk Kızılay'ı olarak Türkiye'nin her yerinde kan bağış kampanyaları düzenlediklerini dile getirdi.

Ülkenin kan ihtiyacını karşılayabilmek için çalıştıklarını ifade eden İsmail, "Soğuk havalar ve kışın etkisiyle son zamanlarda kan bağışında bir azalma olmuştu. Yapılan çağrılara vatandaşlarımız destek oluyor. Her gün farklı yerlerde kan bağış kampanyalarıyla kan topluyoruz." dedi.
 

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