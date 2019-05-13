'Sağlık çalışanları kronikleşen şiddet sarmalı içinde görevlerini yerine getirmeye çalışıyor'

Köysüren, yaptığı açıklamada, Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğünde ambulans şoförü olarak görevli Mehmet Şahin'in, ihbar üzerine vakaya gittiğinde saldırıya uğramasının sağlıkta şiddetin en son örneklerinden birisi olduğunu ifade etti.

Saldırıların gün geçtikçe daha vahim boyutlara ulaşmaya başladığını, Kırşehir'de yaşanan olayı münferit bir olay olarak değerlendiremeyeceklerini vurgulayan Köysüren, saldırının sağlık çalışanlarının hayat ve sağlıklarının nasıl bir risk altında olduğunu gösterdiğini aktardı.

Bu şiddet olayını nefrete kınadıklarını bildiren Köysüren, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanları giderek kronikleşen bir şiddet sarmalının içerisinde görevlerini yerine getirmeye çalışmaktadır. Artık sağlık çalışanlarına yönelik şiddete set çekecek, bu kör şiddetin önüne geçecek nitelikte yapısal önlemlerin vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Bu çirkin saldırıyı tüm sağlık çalışanlarına yapılmış sayarak nefretle kınıyor, bir daha böyle olaylarla karşılaşmamak için toplumu daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Yarın çok geç olmadan toplumun her kesimini her türlü tedbiri almak için harekete geçmeye çağırıyoruz. Bu şiddet olayını kınıyor çok değerli meslektaşımıza geçmiş olsun diliyoruz."

Kırşehir, Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Yardım Birimi'nde ambulans şoförü olarak çalışan Mehmet Şahin, alkol kaynaklı sağlık problemi olduğu ihbarı üzerine gittiği Nasuhdede Mahallesi'ne darp edilmişti.