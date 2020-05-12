Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık çalışanlarına alabalık hediye etti
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan bir alabalık üreticisi, koronavirüs ile ön cephede savaşan sağlık çalışanlarına ikram edilmek üzere, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne 200 adet alabalık hediye etti.
Sağlık çalışanlarına alabalık hediye etti
12 Mayıs 2020 15:59 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Mudurnu ilçesine bağlı Gölcük Köyü Tekirler Mahallesi'nde 12 yıldır alabalık çiftliği işleten Yusuf Sarıhan, tüm dünyayı saran koronavirüs pandemisi ile mücadele kapsamında canla başla çalışan sağlık çalışanlarına bir jest yapmak istedi. Sarıhan, sağlık çalışanlarına çiftliğinde ürettiği alabalıklardan hediye etmeye karar verdi. Yusuf Sarıhan, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçerek yapmak istediği jesti iletti. Sarıhan'ın isteği kabul edildi. Çiftliğinde bulunan havuzlarından yakaladığı 200 adet alabalığı temizleyen Sarıhan, sağlık müdürlüğünün yönlendirmesi ile balıkları kendi aracıyla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürdü. Yusuf Sarıhan balıkları, hastane başhekimi ve yetkililerine teslim etti. Balıklar, hastanede pişirildikten sonra sağlık çalışanlarına ikram edilecek.

Yusuf Sarıhan canla başla çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak için böyle bir jest yaptığını ifade ederek, "Allah onlara yardımcı olsun. Benim de katkım olsun dedim ve kendi ürettiğim alabalıkları temizleyerek akşam iftar yapmaları için teslim ettim. Bugün ayrıca Hemşireler Günü. Tüm çalışanlarımıza, Hemşireler Günü olması nedeniyle bir jest yaptık. Sağlık çalışanlarımızın bizlerin canı uğruna kendi canlarını tehlikeye attıkları için bir jest yaptım. Allah inşallah bu günleri atlatmamıza sağlık çalışanlarımızla beraber vesile olacaktır. İnşallah önümüz aydınlıktır. Sağlık çalışanlarımız için 200 adet alabalık getirdim. Pandemide mücadele eden sağlık çalışanlarımızın iftarına pişirecekler. Onlar bizim için canlarını tehlikeye atıyorlar. Hepsine minnettarız. Sağlık Bakanımıza, müdürlerimize, sağlık çalışanlarımıza, hemşirelerimize bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz." dedi.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus saglik calisanlari yusuf sarihan alabalik

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.