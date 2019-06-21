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Sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı: Hasta yakınları gözaltına alındı
Sakarya'da hasta yakınlarının bıçaklı saldırısına uğrayan iki sağlık çalışanı yaralandı.
Sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı: Hasta yakınları gözaltına alındı
21 Haziran 2019 - AA
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Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde baş dönmesi şikayetiyle Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne başvuran bir hastaya acil müdahale sonrası vertigo tanısı kondu. Doktorun kan tetkiki ve tomografi istemesinin ardından hasta ve yakınları hastanenin radyoloji bölümüne geçti.

Burada görevlilerle tartışan hasta yakınlarından iki kişi, radyoloji teknisyenlerine saldırdı.

Saldırıya uğrayan A.G. omzundan, M.S. ise sırtından bıçakla yaralandı.

Aynı hastanede tedavi altına alınan A.G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. M.S. ise hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili 2 hasta yakını gözaltına alındı.

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet darp saglik calisani

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People
6
1) ZEKİ CAN (CERRAH PİZZACI)
21.06.2019 15:09:55
bunlar artık rutin şeyler bunu unutmayın asla sistem düzelmez devlet sizi koruyamıyorsa bu meslek bitti arkadaşlar başka meslek seçın inan pişman olmazsınız yoksa günün birinde canınızdan olursunuz
People
5
2) sağlıkta (şiddet)
21.06.2019 14:36:56
Sağlık magandasına acımayacaksın. Ya hapise, ya akıl hastanesine. Salıvermek yok, indirim mindirim hiç yok.
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