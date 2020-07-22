Sağlık çalışanlarına duyulan minnet duygusu, yeşil sahaya taşındı!

Memorial sağlık grubu, COVID-19 pandemi dönemi süresince yazılı ve görsel basın ile dijital iletişim kanallarında vurguladığı sağlık çalışanlarına teşekkür mesajlarını, Türkiye Futbol Süper Ligi maçlarında yeşil sahalara taşıdı.

Süper Lig’in 30,31 ve 32. hafta karşılaşmalarının saha kenarı led panolarında, insanlığın koronavirüsle mücadelesinde büyük bir fedakarlık ve sabırla görev yapan, ülkemizin yetiştirdiği tüm değerli doktorlara ve sağlık çalışanlarına “Tüm Sağlık Çalışanlarına Minnettarız” sloganıyla teşekkür etti.

“Tüm sağlık çalışanları bizim kahramanlarımız…”

Memorial Sağlık Grubu CEO’su Uğur Genç, Süper Lig maçlarında yayınlanan sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı ile ilgili şu bilgileri verdi: