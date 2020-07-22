Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık çalışanlarına duyulan minnet duygusu, yeşil sahaya taşındı!
Memorial sağlık grubu, Türkiye futbol süper ligi karşılaşmalarında “ülkemizdeki tüm sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı” yayınladı.
Sağlık çalışanlarına duyulan minnet duygusu, yeşil sahaya taşındı!
22 Temmuz 2020 17:28 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Memorial sağlık grubu, COVID-19 pandemi dönemi süresince yazılı ve görsel basın ile dijital iletişim kanallarında vurguladığı sağlık çalışanlarına teşekkür mesajlarını, Türkiye Futbol Süper Ligi maçlarında yeşil sahalara taşıdı.

Süper Lig’in 30,31 ve 32. hafta karşılaşmalarının saha kenarı led panolarında, insanlığın koronavirüsle mücadelesinde büyük bir fedakarlık ve sabırla görev yapan, ülkemizin yetiştirdiği tüm değerli doktorlara ve sağlık çalışanlarına “Tüm Sağlık Çalışanlarına Minnettarız” sloganıyla teşekkür etti.

“Tüm sağlık çalışanları bizim kahramanlarımız…”
Memorial Sağlık Grubu CEO’su Uğur Genç, Süper Lig maçlarında yayınlanan sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı ile ilgili şu bilgileri verdi: 

“Türkiye’de doktorlar ve tüm sağlık kadroları, COVID-19 döneminde örneğine az rastlanır bir mücadele sergiledi ve burada bir başarı öyküsü yazıldı. Bir tarafta dünyanın pek çok ülkesinde inanılması güç dramlar yaşandığına şahit olurken, ülkemizde ise sağlık çalışanlarımızın kahramanlıklarına tanıklık ettik, ediyoruz. Uyguladığımız tanı ve tedaviler, acil servis ve yoğun bakım süreçlerimiz, kriz yönetimi anlayışımız ve sergilediğimiz performans ile bu güç şartlarda ne kadar başarılı olduğumuzu Türkiye olarak bütün dünyaya gösterdik. Bu hepimiz için gurur verici… Umuyorum ki aynı başarı grafiğini istikrarlı bir şekilde sürdürüp, sağlıklı ve güzel günlere hep birlikte çıkacağız. 

Pandemi süresince yazılı, görsel basın ve dijital medya kanallarında yaptığımız iletişim çalışmalarıyla ülkemizdeki tüm sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu yüksek tutmaya çalıştık. Devlet, üniversite ve kendi hastanelerimizin çevresine konumlandırdığımız afişlerle tüm doktorlarımızın ve sağlık ekiplerimizin bu zorlu görev öncesi, minnet duygularımızı içeren mesajlarımızla karşılaşmalarını sağladık. Çünkü, COVID-19 bir savaş ve bu savaşı, ön cephede mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına destek vererek hep birlikte kazanmalıyız. Memorial Sağlık Grubu olarak pandemi döneminde toplum sağlığını ve hastalarını korumak adına büyük bir fedakarlık ve sabırla görev yapan, ülkemizin yetiştirdiği tüm değerli doktorlara ve sağlık çalışanlarına yeşil sahalarda bir kez daha teşekkür etmek istedik.”

Anahtar Kelimeler:

memorial covid pandemi turkiye futbol super ligi yesil sahalar

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.