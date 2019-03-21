Sağlık çalışanlarına eğitim: Amacımız sağlık alanındaki iletişim kazalarını azaltmak

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü İdari Hizmetler ve İletişim Yönetimi Daire Başkanlığı ile İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Dr. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen eğitim programında, hastalara daha iyi hizmet sunulabilmesi için sağlık personelleri ile yöneticilere sağlık iletişimi eğitimi verildi.

Sosyal Hizmet Uzmanı Araştırmacı Yazar Refik Akten tarafından verilen eğitimde, iletişimin hasta ve çalışan memnuniyetindeki önemi, kişiler arası doğru iletişim becerileri gibi konular anlatıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Sait Avar, eğitim programına ilişkin yaptığı değerlendirmede, hasta ve çalışan memnuniyeti ile sağlık hizmetlerinin verimliliği açısından sağlık iletişiminin önemli bir konu olduğunu belirtti.

Bu bakımdan sağlık iletişimi eğitimlerini önemsediklerini ifade eden Avar, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'ne eğitimin programının düzenlenmesindeki katkılarından dolayı teşekkür etti.

Akten ise sağlık iletişimi ve iletişim becerilerinin yükseltilmesinin tüm sağlık çalışanları açısından önemli bir konu olduğunu vurgulayarak, "İletişimde sözlerin yanı sıra hareketler, düşünceler, fiziki ortam gibi birçok konu iletişim kazalarına neden olmaktadır. Amacımız sağlık alanındaki iletişim kazalarını en aza indirebilmektir." dedi.

Eğitim programına, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü İdari Hizmetler ve İletişim Yönetimi Daire Başkanı Ali Özhan ve sağlık çalışanları katıldı.