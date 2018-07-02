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Sağlık çalışanlarına işaret dili eğitimi verilecek
Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile “İşaret dili eğitimi” konusunda protokol imzaladı. Protokole göre, MEB tarafından görevlendirilen halk eğitim merkezlerindeki işaret dili eğitimi veren öğretmenler sağlık personeline işaret dili öğretecek
Sağlık çalışanlarına işaret dili eğitimi verilecek
02 Temmuz 2018 -
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Sağlık Bakanlığı ve MEB, işitme engelli vatandaşların sağlık hizmeti alımında yaşadığı zorlukları aşmak için protokol imzaladı. Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre 81 ildeki sağlık kuruluşlarında sağlık personeline ve diğer hastane çalışanlarına işaret dili eğitimi verilecek. Eğitimin ilk etabında bütün personel yer alacak, ilerletmek isteyen sağlık personeli için dersler devam edecek.

MEB tarafından görevlendirilen halk eğitim merkezlerindeki işaret dili öğretmenleri sağlık personeliyle bir araya gelecek. Sağlık personelinin ve hastanelerdeki çalışma koşullarının yoğunluğu göz önünde bulundurularak, eğitimlerin hastanelerdeki uygun mekanlarda yapılmasına karar verildi. Yaklaşık 2 ay içinde işitme engellilerle rahat iletişim kurabilecek kadar eğitim verilmesi öngörülüyor. Proje 81 ilde aynı anda başlayacak. Projenin 2 hafta içinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

Anahtar Kelimeler:

isaret dili saglik calisani saglik bakanligi

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