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Sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması: 3 ay boyunca görevden ayrılma istekleri karşılanmayacak
Kamu ve özel sağlık çalışanlarının 3 ay boyunca görevden ayrılma isteklerinin karşılanmayacağı duyuruldu.
Sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması: 3 ay boyunca görevden ayrılma istekleri karşılanmayacak
27 Mart 2020 22:30 -
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Kamu ve özel sağlık çalışanlarının 3 ay boyunca görevden ayrılma isteklerinin karşılanmayacağı duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "54718026 sayılı COVID-19 Salgını Süresince Sağlık Kuruluşlarında Sağlık Personel Ayrılışları konulu Genelge" yayınlandı.

Genelgede, "3 ay boyunca, kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli bulunan/çalışmakta olan hiçbir sağlık personelinin ikinci bir duyuruya kadar görevlerinden/işlerinden ayrılmasına izin verilmemesi kararlaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta başında, üniversitelerden istifa eden sağlık personelinin Sağlık Bakanlığı'na alınmayacağını söylemişti.

Koca, 32 bin sağlık personeli alımı yapılacağını belirtmişti.

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istifa saglik calisanlari

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