Sağlık çalışanlarına ‘kanınızı akıtacağım’ diyen saldırgana rekor ceza talebi: 53 yıl

Hürriyet'te Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, dava dosyasında, 28 Kasım 2021 tarihinde Sefa Yusuf Selbi, arkadaşı Süleyman Kıymaz ile birlikte, rahatsızlanan annesini Ankara’da özel bir hastaneye götürdü. Hastanın tedavisine yönelik işlemler sürerken, görevli hemşire, Sefa Yusuf Selbi’yi ‘sosyal mesafeye uyması’ konusunda uyardı. Bu uyarı üzerine Sefa Yusuf Selbi görevli hemşire ile tartışmaya başladı ve küfür ettikten sonra, “... sizi öldürürüm, keserim” şeklinde tehdit ve hakaretlerde bulunmaya başladı.

‘Kanınızı akıtacağım’

Tartışmanın büyümesi üzerine Sefa Yusuf Selbi, “Siz benim annemin kanını akıttınız ben de sizin kanınızı akıtacağım” diyerek arkadaşı Süleyman Kıymaz ile birlikte sağlık çalışanlarını Darp etti, hastanede bulunan bazı tıbbi cihazlara zarar verdi. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemi an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Olaylar sürerken, iki şüphelinin arkadaşı İsmail A. ve Mertcan K. de hastaneye gelerek arkadaşlarına yardımcı olmaya çalıştı. ‘Beyaz kod’ uyarısı üzerine polis hastaneye gelerek, şüphelileri gözaltına almaya çalıştı. Ancak şüpheliler polise karşı da direndi.

‘Kendimi kaybettim’

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine şüpheliler gözaltına alındı. Dosyanın bir numaralı şüphelisi Sefa Yusuf Selbi ifadesinde, “Erkek sağlık görevlisi yanıma gelerek bana ‘Çık lan dışarıya’ deyince ben kendisine tepki göstererek benimle öyle konuşamayacağını söyledim. Sonrasında bana ‘Gel lan dışarı’ diyerek çıkışmaya devam ettiği sırada annemin kolundan kanlar yerlere akmaya başladı. Annemi o halde görünce ben zaten kendimi kaybettim ve bağırmaya başladım” iddiasında bulundu. Diğer şüpheliler de haklarındaki suçlamaları kabul etmediler.

Sefa Yusuf Selbi ve arkadaşı Süleyman Kıymaz’ın tutuklanmasına karar verilirken, diğer iki şüpheli hakkında ise adli kontrol kararına hükmedildi. İki şüpheli yaklaşık bir ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Savcılık, şüpheliler hakkında soruşturmayı tamamlayarak dava açtı. Hazırlanan iddianame, Sefa Yusuf Selbi hakkında ‘yaralama’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘hakaret’, ‘tehdit’, ‘mala zarar verme’ suçlarından 53 yıla kadar, Süleyman Kıymaz hakkında ise ‘basit yaralama’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘hakaret’, ‘mala zarar verme’ suçlarından 28 yıl hapis cezası talep edildi. İddianamede diğer iki şüpheli için de ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, aralarında doktor, hemşire ve polislerin de bulunduğu 8 kişi müşteki sıfatıyla yer aldı.

'Küfürler ediyordu'

Davanın ilk duruşması 13 Ocak’ta Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanıklar haklarındaki suçlamayı reddederken, sağlık çalışanları maruz kaldıkları şiddeti bütün detayları anlattı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Nejdet B., olay tarihinde hasta olan babasının yanında bulunduğunu anlatarak, “Bir kargaşa oldu. Sefa Yusuf Selbi isimli şahıs küfür ediyordu. Ayrıca ‘Siz annemin kanını akıttınız ben de sizin kanınızı akıtacağım’ şeklinde sözler söylediğini duydum. Celal isimli hemşireye de tekme salladı” dedi. Mahkeme eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.