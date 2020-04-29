Sağlık çalışanlarına kuaförler 1 ay ücretsiz olacak

Korona virüs ile mücadelede en fazla emek gösteren meslek gruplarından biri olan sağlıkçılara, Kuaförler Derneği'nden jest geldi. Kuaförler, pandemi sürecinde fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz olacak.

1 AY BOYUNCA ÜCRETSİZ OLACAK

Kuaförler Derneği, sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için üye salonların açıldığı tarihten itibaren 1 ay boyunca tüm sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet verecekler.

Başlatılan teşekkür kampanyası tüm Türkiye’deki kuaförlerden destek buldu ve binlerce kuaför kampanyaya dahil olduğu öğrenildi.

KİMLİK GÖSTERMELERİ YETECEK

Ücretsiz olacak hizmetlerden faydalanabilmek için; hizmet almak istediği salondan randevu alarak sağlık personeli kimliğini gösteren sağlık çalışanlarına saç kesimi ve bakımı hizmeti ücretsiz olarak verileceğini belirten Kuaförler Derneği Başkanı Mahmut Ebil, “Dünyada farklı ülkelerde kutlanan 30 Nisan Kuaförler Günü’nü geçtiğimiz yıldan bu yana ülkemizde de kutlamaya başladık. Bu anlamlı kampanyayı da mesleğimiz için anlamlı bir gün olan 30 Nisan Kuaförler Gününde duyurmak ve başlatmak istedik. Salonlarımızın açılmasından sonra, mesleki kartını beyan ederek randevu alan tüm sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet vereceğiz” dedi.

