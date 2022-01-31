Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık çalışanlarına önce saldırıp sonra özür dilediler
Gaziantep'te acil servise getirilen hastanın başka hastaneye sevki için istenen ambulansın geciktiğini öne süren yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı. Polis ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle hasta yakınları, sağlık ekibinden özür diledi. Arbede anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.
Sağlık çalışanlarına önce saldırıp sonra özür dilediler
31 Ocak 2022 09:56 - DHA Ahmet ATMACA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Olay, 28 Ocak akşamı Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Evinde düşerek beyin kanaması geçiren Derviş Çelikbilek, yakınları tarafından hastaneye getirildi. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan hastanın, yoğun bakım ünitesi dolu olduğu için 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

Sevk işlemleri yapılırken Çelikbilek'in yakınları da ambulansın geciktiğini öne sürerek, acil servisteki sağlık görevlilerine saldırdı. Çelikbilek'in bulunduğu odaya da girmek isteyen yakınları, polis ve güvenlik görevlileri tarafından acil servisten uzaklaştırıldı. Arbede sırasında acil servisten çıkarılan hasta yakınları, bir süre sonra yeniden gelip, sağlık görevlilerinden özür diledi. Sağlık ekibinin özrü kabul etmesiyle taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı. Derviş Çelikbilek'in de ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevki sağlandı. 

Vali Gül: Sağlıkçılara şiddetin yasal takipçisiyiz

Öte yandan cep telefonu kamerasıyla görüntülenen saldırı anları, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Yaralananın olmadığı olayın ardından Gaziantep Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayın takipçisi olunacağını belirterek, "Sağlık çalışanlarımız gece gündüz çok büyük fedakarlık yaparak hizmet veriyorlar. Sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddetin yasal takipçisiyiz. Hata yapan kamu görevlisi olduğunda yazılı olarak amirlerine şikayet hakkınız varken hakaret/şiddet uygulanması asla kabul edilemez" dedi.

 

 

Anahtar Kelimeler:

gaziantep acil servis guvenlik gorevlileri saglik calisanlari

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
13
1) inzaghi (dr)
31.01.2022 10:33:20
Yiyecekleri cezanın korkusundan özür dilemişlerdir..Fırsat verilse,korkarım beş beterini yaparlar..
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.