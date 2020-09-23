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Sağlık çalışanlarına saldıranlardan 2 kişi gözaltına alındı
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık çalışanlarına saldıranlardan 2 kişi gözaltına alındı
23 Eylül 2020 14:32 -
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Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi Baştuğ Sokak'taki berber dükkanında silahlı saldırıya uğrayan Ahmet Öztaş (31) ve kardeşi Fırat Öztaş (25) yakınları tarafından otomobil ile Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Öztaş, canlandırma odasında 1 saat 16 dakika süren müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Fırat Öztaş, yapılan müdahalenin ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilirken, Ahmet Öztaş'ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Ahmet Öztaş'ı görmek isteyen yakınları, buna izin verilmemesi üzerine tepki gösterdi, arbede yaşandı. Öfkeli kalabalık, canlandırma odasının kapısına yüklenerek saldırı girişiminde bulundu. Sağlık çalışanları ise kapının arkasında sedyelerle barikat kurarak, kapının açılmaması için uğraştı. İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, öfkeli grubu hastaneden uzaklaştırdı.

Sağlık çalışanları linçten barikat kurarak kurtuldu! İşte görüntüler!

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, sağlık çalışanlarının ifadeleri alındı. Olay gecesi kapının arkasında bulunan 5 doktor ile 5 hemşirenin şikayetçi olmadıkları, hastane başhekiminin içeri girmek için kapıyı zorlayan kişilerden şikayetçi olduğu öğrenildi. Hastanenin güvenlik kamera görüntülerini izleyen savcılık, yaklaşık 8 kişinin kapı önünde bulunduğunu tespit etti. Bu kişilerden fiziki olarak kapıyı zorlayanlardan 2 kişi bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Şüpheli 2 kişinin 'görevliye etkin direnmek', 'kamu malına zarar vermek', 'tehdit', 'hakaret' ve 'yaralamaya teşebbüs' suçlarında adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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saldiri saglik calisanlari 2 kisi gozaltina alindi

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