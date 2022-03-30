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Sağlık çalışanlarına şiddet ile ilgili teklif Komisyon'dan geçti
Adalet Komisyonunda, kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini ilişkin düzenlemeleri içeren Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.
Sağlık çalışanlarına şiddet ile ilgili teklif Komisyon'dan geçti
30 Mart 2022 08:58 - AA Zehra Aydın Turapoğlu
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Teklife göre, Türk Ceza Kanunu'ndaki takdiri indirim nedenleri sınırlandırılacak. Failin pişmanlık içermeyen davranışları, takdiri indirim nedeni olarak kabul edilmeyecek.

Failin salt indirim almaya yönelik kılık ve kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi duruşmadaki şekli tutum ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak. Takdiri indirim uygulanması halinde ise gerekçeleri kararda mutlaka gösterilecek.

Kadına karşı şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanabilmesi amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, işkence ve eziyet suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezası artırılacak.

Kasten öldürme suçunun kadına karşı işlenmesi hali bu suçun nitelikli halleri arasına alınacak. Kasten öldürme suçunda ceza müebbet iken bu suçun kadına karşı işlenmesi halinde verilecek ceza ağırlaştırılmış müebbet hapse çıkarılacak.

Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek kasten yaralama suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın alt sınırı 4 aydan 6 ay hapse yükseltilecek.

İşkence suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın 3 yıl olan alt sınırı 5 yıl hapse çıkarılacak.

Eziyet suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın 2 yıl olan alt sınırı 2 yıl 6 ay hapse yükseltilecek.

Hayata, vücut veya cinsel dokunulmazlığa yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle işlenen tehdit suçunun mağdurunun kadın olması halinde cezanın 6 ay olan alt sınırı 9 ay hapse çıkarılacak.

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun konusunun sağlık hizmetleri olması durumunda verilecek ceza altıda biri oranına kadar artırılacak.

"Israrlı takip" suç olacak

Israrlı takip olarak nitelendirilen fiiller müstakil bir suç haline getirilecek. Israrlı bir şekilde fiziken takip etmek ya da haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olan faile 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Israrlı takip suçunun, çocuğa ya da ayrılık kararı verilen veya boşandığı eşe karşı işlenmesi; mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu veya işini bırakmasına neden olması; hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula veya iş yerine yaklaşmama tedbirine karar verilen fail tarafından işlenmesi halinde faile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olacak.

Tutuklamada katalog suç düzenlemesi

Teklifle kadına karşı işlenen kasten yaralama suçu ile sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçları tutuklamaya ilişkin katalog suçlar arasına alınacak.

Kasten yaralama suçunun, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi ya da canavarca hisle işlenmesi halleri de katalog suç olacak.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun "Mağdur ile şikayetçinin hakları" başlıklı maddesinde değişiklik yapılacak. Düzenlemeyle, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan çocukların cinsel istismarı veya ısrarlı takip suçu ile kadına karşı işlenen kasten yaralama, işkence veya eziyet suçları madde kapsamına dahil edilecek. Böylelikle soruşturma ve kovuşturma evrelerinde özellikle şiddet mağduru kadınların, istemleri halinde baro tarafından görevlendirilecek avukatın hukuki yardım ve desteğinden ücretsiz şekilde faydalanmaları sağlanacak ve hak arama yollarını etkin bir şekilde kullanabilmelerine imkan tanınacak.

Israrlı takip suçunda uzlaştırma hükümleri uygulanmayacak.

Sağlık çalışanlarıyla ilgili Mesleki Sorumluluk Kurulu oluşturuluyor

Teklife göre, kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılan soruşturmalar hakkında Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak. Soruşturma izni, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından verilecek. Kurul, özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensupları bakımından il sağlık müdürlüklerinde görevli başkan veya yardımcılarını da ön inceleme yapmak üzere görevlendirebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları ve devlet üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle idare tarafından ödenen tazminattan dolayı ilgilisine rücu edilip edilmeyeceğine ve rücu miktarına, ilgilinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanıp kullanmadığı ve kusur durumu gözetilerek Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından 1 yıl içinde karar verilecek.

Teklifle ayrıca Mesleki Sorumluluk Kurulu'nun üyeleri ve karar alma süreçleri de düzenlenecek.

Bu düzenleme haklarında kesinleşmiş bir soruşturma izni verilenler bakımından uygulanmayacak ve soruşturma veya kovuşturmalara devam edilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları ve devlet üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yapmış oldukları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle idare tarafından ödenen tazminattan dolayı açılan rücu davalarından, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yargılaması devam edenler bakımından karar verilmek üzere Mesleki Sorumluluk Kurulu'na başvurması için davacıya iki aylık süre verilecek. Başvuru yapılmaması halinde dava usulden reddedilecek.

Anahtar Kelimeler:

adalet komisyonu saglik calisanlari turk ceza kanunu

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People
16
1) Perizat Özdemir (Emekli Uzman Doktor)
30.03.2022 16:16:13
Hala bir umutla bu yasanın kabul edilmesini bekliyorum. Sizce olma ihtimali var mı?
https://www.medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-hekimlere-yonelik-yasa-tasarisi-kabul-edilseydi-ocak-ayi-maaslarina-nasil-yansiyacakti-11-681-98974.html
People
4
2) Dr (dr)
30.03.2022 15:08:37
To be continued
People
13
3) uzman (tazminat)
30.03.2022 14:29:31
Devlet ve devlet ünüversitelerinde çalışan doktorun tazminat sözkonusu olursa son rücu kararını sağlık bakanlığında yeni açılacak kurula bağlanmış ve orda korumaya almış.
Özel hastane ve Vakıf üniversitesinde çalışan doktora tazminat çıkarsa ne olacak ? Bunla ilgili bir koruma yok.
Bu ülkede çalışan doktorların yarısından fazlası özel, kamu-özel part-time, üniversite-part-time , vakıf üniversitelerinde çalışıyor.
Sonuç bu mu ? Bu yasa riskli branşlar tus ta tercih edilmiyor diye çıkarılıyor, bu haliyle amacına ulaşamayacak ben bundan eminim bunu hep birlikte görecez.
Çözüm; özel ve vakıf üniversitelerinde çalışan dr lara tazminat çıkarsa; çalıştığı kuruma yada devlete rücu ettirin. Yada sigorta teminatını geçmesin ama geçen miktar da olursa çalıştığı kurum yada devlete rücu ettirin. Çözüm kolay yeterki çözmek isteyin. Sadece eleştiren çağırıp bağıran değiliz.
People
23
4) R.YILDIRAN (EMEKLİ HEKİM)
30.03.2022 14:22:07
Diğer özlük hakları nerede ? aralık ayında genel kuruldan geçmiş yasa tasarısını hemen çektiler, üstelik toplum önünde verilmiş gibi haber oldu
People
23
5) Nurettin Vurgun (emekli hekim)
30.03.2022 14:04:37
Daha önce de Oybirliğiyle geçen bir Önerge vardı ama 4 aydır engelleniyor. Güvenimiz kalmadı, Hekimleri incitmeyin, kırmayın, gücendirmeyin. Virgülüne bile dokunmadan geçmesini bekliyor ve ibretle izliyoruz.
People
9
6) Port (Op.dr)
30.03.2022 12:31:09
Değişen ne var ben anlamadım.inisiyatif sağlık kurulunda eee peki sağlık kurulu raporuna itiraz yine var.vs vs
People
59
7) Hulya Arda (Emkl.Dr)
30.03.2022 11:15:12
Ülkenin, en zor süreçlerden geçip en zor işini yapan, şimdi çalışırken ve emeklilikte yoksulluk sınırı altında maaş alan Hekimlerinin maruz kaldığı ekonomik şiddet ne olacak??
People
53
8) ali candan (Dr)
30.03.2022 11:11:27
Özlük ve mali haklarımız ne oldu. 5-6 milyon suriyeliye bakanlar 100 bin doktoruna gelince niye sözlerinde durmuyorlar. onlara bedava hizmet verdiriyorlar. katkı payı vermiyorlar. biz bu ülkenin insanı değilmiyiz.
People
19
9) Ömer Hayyam (Op.Dr)
30.03.2022 10:58:27
Mesleki sorumluluk kurulunun bağımsız TTB bünyesi yerine sağlık bakanlığı bünyesinde olması hekimlik meslek icrası için çok büyük bir risktir ve tehdittir.

Istediğimize hekimlik yaptırağız derler!
Diploma artıkbir işe yaramaz!

200 adet "kendi" hekimleriyle, muayenehanede yapılabilecek işlemleri nasıl belirlediklerini, mesleğin icrasıni imkansız hale nasıl getirdiklerini hatırlatırım.
People
38
10) Lokman Hekim (hekim)
30.03.2022 10:27:41
Bu teklife daha önce yasalaşan fakat bazı sendikaların baskısıyla geri çekilen yasa teklifinde olduğu gibi hekimlerin diğer mali özlük hakları ile ilgili acil olan birkaç madde eklemek çok zor olmazdı diye düşünüyorum, neden eklenmedi şaşırıyorum, uzatmanın kime faydası var anlamıyorum, işin içinden yine bazı sendikalar çıkarsa şaşmayın...
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