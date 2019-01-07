Sağlık Çalışanlarına Şiddete Çözüm Önerileri yayımlandı: Yasa olumlu, yeterli değil

Sempozyumun sonuç bildirgesini paylaşan Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tunç Fışgın şiddetin nedenleri ve önlenmesi için sempozyumda dikkat çekilen noktaları şu şekilde anlattı:

“Türkiye’de her alanda tırmanış gösteren “Şiddet” olayları toplumun tüm paydaşları tarafından endişe ile karşılanmaktadır. Sorun sadece Sağlık Çalışanlarına Şiddet değil, Kadına Şiddet, Çocuğa Şiddet, Trafikte Şiddet gibi birçok alt başlığı da içermektedir. Dolayısı ile şiddet, tek nedenli basit bir sorun değil çok birleşenli karmaşık bir sürecin sonudur. Çocukluktan başlayan şiddet algısı, bilgisayar oyunları, çizgi filmler, bilgisayar oyunları, filmler, diziler, basın ve medya tarafından ne yazık ki sürekli gündemde tutulmaktadır.

Konunun nedenlerini irdelemek, konuyu tartışmak, çözüm önerilerini sunmak başta akademi olmak üzere hukukçuların, sivil toplum örgütlerinin ve bu toplumun görevidir. Bu bilgiler ışığında bu sempozyum üniversite – sivil tolum örgütü birlikteliğinde düzenlenmiştir. Sempozyuma şiddet mağduru yakınlar, sivil toplum örgütleri, akademisyenler, tıp öğrencileri, sağlık hukukçuları, sağlık yöneticileri, medya temsilcileri ve hasta yakınları katılmışlardır. Bu sempozyum son dönemde konu ile ilgili yapılan birçok toplantıdan biridir. Amacı konuya çok boyutlu ışık tutmak, irdelemek, hekimler, medya temsilcileri ve hukukçular ile birlikte şiddeti önlemeye yönelik öneriler getirmektir. Sempozyuma katılan konuşmacıların önerileri aşağıda kısaca özetlenmiştir.