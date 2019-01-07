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Sağlık Çalışanlarına Şiddete Çözüm Önerileri yayımlandı: Yasa olumlu, yeterli değil
Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medicalpark Hastanesi ve Hukukçu Hekimler Derneği birlikteliğinde düzenlenen “SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDETE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ” adlı geniş katılımlı sempozyum tamamlandı
Sağlık Çalışanlarına Şiddete Çözüm Önerileri yayımlandı: Yasa olumlu, yeterli değil
07 Ocak 2019 -
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Sempozyumun sonuç bildirgesini paylaşan Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tunç Fışgın şiddetin nedenleri ve önlenmesi için sempozyumda dikkat çekilen noktaları şu şekilde anlattı:

“Türkiye’de her alanda tırmanış gösteren “Şiddet” olayları toplumun tüm paydaşları tarafından endişe ile karşılanmaktadır. Sorun sadece Sağlık Çalışanlarına Şiddet değil, Kadına Şiddet, Çocuğa Şiddet, Trafikte Şiddet gibi birçok alt başlığı da içermektedir. Dolayısı ile şiddet, tek nedenli basit bir sorun değil çok birleşenli karmaşık bir sürecin sonudur. Çocukluktan başlayan şiddet algısı, bilgisayar oyunları, çizgi filmler, bilgisayar oyunları, filmler, diziler, basın ve medya tarafından ne yazık ki sürekli gündemde tutulmaktadır.

Konunun nedenlerini irdelemek, konuyu tartışmak, çözüm önerilerini sunmak başta akademi olmak üzere hukukçuların, sivil toplum örgütlerinin ve bu toplumun görevidir. Bu bilgiler ışığında bu sempozyum üniversite – sivil tolum örgütü birlikteliğinde düzenlenmiştir. Sempozyuma şiddet mağduru yakınlar, sivil toplum örgütleri, akademisyenler, tıp öğrencileri, sağlık hukukçuları, sağlık yöneticileri, medya temsilcileri ve hasta yakınları katılmışlardır. Bu sempozyum son dönemde konu ile ilgili yapılan birçok toplantıdan biridir. Amacı konuya çok boyutlu ışık tutmak, irdelemek, hekimler, medya temsilcileri ve hukukçular ile birlikte şiddeti önlemeye yönelik öneriler getirmektir. Sempozyuma katılan konuşmacıların önerileri aşağıda kısaca özetlenmiştir.

  1. Şiddet ülkemiz ve dünyada tüm alanlarda artış göstermektedir
  2. Şiddet ile mücadele aile içinde çocukluk çağında eğitim ile başlar, okul eğitimleri, meslek eğitimleri, mezuniyet sonrası eğitim, akran eğitimi ve hizmet içi eğitimlerde yer almalıdır.
  3. Konu sadece Sağlık Çalışanlarına Şiddet değildir. Kadına şiddet, Çocuğa şiddette diğer bileşenlerdir.
  4. Şiddet ile mücadele tek boyutlu bir kavram değildir. Sosyal, kültürel ve politik yönleri de göz önünde bulundurulmalıdır.  
  5. Sağlık alanında şiddet suçları, sadece ilaç bağımlısı ya da ağır psikolojik bozukluğu olan insanlar tarafından değil sıradan insanlar tarafından da uygulanabildiği akıldan çıkarılmamalıdır.
  6. Sağlık hizmeti veren tüm paydaşların meslek eğitimlerine “İletişim” ve “Empati” eğitimleri teorik ve uygulamalı olarak yerleştirilmelidir.
  7. Şiddet medya tarafından film, dizi, haber gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Ayrıca bilgisayar oyunlarında da abartılı olarak yer almaktadır. Öyküleştirilmiş şiddet yazılı ve görsel medyada okunma ve seyredilme oranlarını arttırabilmektedir. Bu nedenler ile medyanın tüm organlarında şiddet kavramının çıkarılması ya da en azından azaltılması önerilir.
  8. Aralık 2018’de çıkan yasa Sağlıkta şiddeti önleme açısından olumlu ancak yeterli değildir. Sağlık alanında uygulanan şiddet suçlarında “Hükmün açıklanmasının geri bırakılması” koşulu uygulanmalıdır. Beş yıllık süreçte benzer suç oluştuğunda cezanın infazı ağırlaştırılarak uygulanmalıdır.
  9. İnsanın doğası sevgi, şefkat ve üzüntü ağırlıklıdır. Bu nedenle toplumsal tüm uyaranlarda öfke ve şiddet kavramlarından uzak durulmalıdır. 

   

 

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1) ömer hayyam (op.dr)
07.01.2019 16:37:14
valla ben karşımda garip garip tavır ve hareketlerde olanı odadan, güvenlik ile çıkartıyorum, F kodlu kişilik bozukluğu ICD kodunu atıyorum,....nefsi müdafa hakkımı dibine kadar kullanırım....
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