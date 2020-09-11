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Sağlık çalışanlarına yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Küçükköy Mahallesi’ne bağlı Sarımsaklı mevkiinde 5 nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde annesine zatürre aşısı vurdurmak isteyen Engin Barış K. merkezde aşı olmadığını söyleyen 3 hemşireyi darp etti.
Sağlık çalışanlarına yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı
11 Eylül 2020 13:20 - İHA
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Küçükköy Mahallesi’ne bağlı Sarımsaklı mevkiinde 5 nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde annesine zatürre aşısı vurdurmak isteyen Engin Barış K. merkezde aşı olmadığını söyleyen 3 hemşireyi darp etti.

Zatürre aşısı yok diye üç hemşireyi dövdüler!

 

Anahtar Kelimeler:

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People
5
1) sağlıkta (şiddet)
11.09.2020 15:59:29
Sağlık magandasını ya kodese ya akıl hastanesine tıkacaksın. Akıllanıncaya kadar.
İşin kötüsü bu tipler akıllanmaz.
People
4
2) Uzm (Dr)
11.09.2020 15:17:58
3 kisiye darp, 1 bicaklama. Sonuc: Serbest
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