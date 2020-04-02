Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık çalışanlarından 2 talep: Can kaybımız görev şehidi sayılsın, sağlıkta şiddet yasası çıksın!
Sağlık çalışanları koronavirüs salgını sürecinde 2 taleplerinin kabul edilmesini istiyor
Sağlık çalışanlarından 2 talep: Can kaybımız görev şehidi sayılsın, sağlıkta şiddet yasası çıksın!
02 Nisan 2020 00:23 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MEDİMAGAZİN-Koronavirüs salgını sürecinde tüm dünyada en ön saflarda görev yapan sağlıkk çalışanları bu süreçte en riskli grubu oluşturuyor. Bazı ülkelerde Kovid-19 pozitifliği tüm vakaların yüzde 15'ine kadar çıkıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 1 Nisan tarihli açıklamasında 601 sağlık çalışanının Kovid-19 pozitif olduğunu belirtti. Aynı gün Prof. Dr.Cemil Taşçıoğlu'nun KOvid-19'dan dolayı hayatını kaybettiği haberi sağlık camiasında bomba etkisi yarattı.25 Martta ise 33 yaşındaki sağlık çalışanı Dilek Tahtalıkoronavirüsünden dolayı hayatını kaybetti.

Sağlık çalışanları bir taraftan kayıplarının az olması için kişisel koruyucu malzeme taleplerini dile getirirken diğer taraftan Kovid-19'dan dolayı kayıplarının "görev şehidi" olmasını istiyor.

Dİğer taraftan neredeyse 10 yıldan beri devam eden sağlıkta şiddetle ilgili vakalar ise azalmasına rağmen salgın sürecinde de azalsa da durmadı. Hem sözlü hem fiziksel olarak sağlık çalışanlarına şiddet hala devam ediyor.

Sağlık çalışanları ise Sağlık Bakanlığının daha önceden hazırladığı ve hala yürürlüğe koymadığı sağlıkta şiddet eylem planı çerçevesinde sağlıkta şiddet yasasının çıkatrılmasını talep ediyor. Hasta yoğunluğunun özellikle pandemi hastanesine çevrilen kurumlarda sağlık çalışanlarını zor günlerin beklediği hatırlatılıyor.

 

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus gorev sehidi saglikta siddet yasasi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.