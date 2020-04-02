Sağlık çalışanlarından 2 talep: Can kaybımız görev şehidi sayılsın, sağlıkta şiddet yasası çıksın!

MEDİMAGAZİN-Koronavirüs salgını sürecinde tüm dünyada en ön saflarda görev yapan sağlıkk çalışanları bu süreçte en riskli grubu oluşturuyor. Bazı ülkelerde Kovid-19 pozitifliği tüm vakaların yüzde 15'ine kadar çıkıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 1 Nisan tarihli açıklamasında 601 sağlık çalışanının Kovid-19 pozitif olduğunu belirtti. Aynı gün Prof. Dr.Cemil Taşçıoğlu'nun KOvid-19'dan dolayı hayatını kaybettiği haberi sağlık camiasında bomba etkisi yarattı.25 Martta ise 33 yaşındaki sağlık çalışanı Dilek Tahtalıkoronavirüsünden dolayı hayatını kaybetti.

Sağlık çalışanları bir taraftan kayıplarının az olması için kişisel koruyucu malzeme taleplerini dile getirirken diğer taraftan Kovid-19'dan dolayı kayıplarının "görev şehidi" olmasını istiyor.

Dİğer taraftan neredeyse 10 yıldan beri devam eden sağlıkta şiddetle ilgili vakalar ise azalmasına rağmen salgın sürecinde de azalsa da durmadı. Hem sözlü hem fiziksel olarak sağlık çalışanlarına şiddet hala devam ediyor.

Sağlık çalışanları ise Sağlık Bakanlığının daha önceden hazırladığı ve hala yürürlüğe koymadığı sağlıkta şiddet eylem planı çerçevesinde sağlıkta şiddet yasasının çıkatrılmasını talep ediyor. Hasta yoğunluğunun özellikle pandemi hastanesine çevrilen kurumlarda sağlık çalışanlarını zor günlerin beklediği hatırlatılıyor.