Sağlık çalışanlarından '23 Nisan' kutlaması

Isparta'da pandemi hastanesi olan Isparta Şehir Hastanesi'ndeki yoğun bakım çalışanları, 23 Nisan kutlaması yaptı. Sağlıkçılar, video hazırlayarak, tek tek asker selamı verdi daha sonra Türk bayrağı açarak, bayramı kutladı. Hastanenin resmi sosyal medya hesabında paylaşılan videoda, "100 yıl önce bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve Türk halkının egemenliği ilan edildi. Egemenliğimizin ilanının 100. yılında sağlık camiası olarak Covid-19 pandemi savaşı verdiğimiz bu günleri de 100 yıl önce olduğu gibi aynı inanç ve aynı milli iradeyle hep birlikte aşacağız" denildi.