Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık çalışanlarını darbedip, polisleri tehdit eden kadın tutuklandı
KONYA'da, gittiği özel hastanede tartıştığı 2 sağlık personelini darbedip, ardından gittiği polis merkezinde de görevli memurlara karşı tehdit ve hakaretlerde bulunan B.Y., tutuklandı.
Sağlık çalışanlarını darbedip, polisleri tehdit eden kadın tutuklandı
17 Haziran 2020 10:58 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Olay, geçen 12 Haziran'da merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre saat 05.00 sıralarında hastaneye gelen B.Y., tartıştığı sağlık personeli A.T ve K.N.D.’ye tehdit ve hakaretlerde bulunarak, darbetti. Sağlık çalışanlarının şikayeti üzerine polis tarafından emniyete götürülen B.Y., polis merkezinde de görevli memurlara yönelik tehdit ve hakaretlerde bulundu. B.Y., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. B.Y., 'Görevi yaptırmamak için direnme ve kişinin yerine getirdiği sağlık ve kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçlarından çıkarıldığı 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:

saglik calisanina siddet saglik personeli memurlara yonelik tehdit ve hakaretler darp etti

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.