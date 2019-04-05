Sağlık çalışanlarını silahla tehdit eden şahıs 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı

İzmir'in Menderes ilçesinde bir orman yangını sırasında 112 Acil Servis ekibini silahla tehdit ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan orman muhafaza memuru sanıkla ilgili karar çıktı.

05 Nisan 2019 - AA