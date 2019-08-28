SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık çalışanlarını taşıyan araçta yangın çıktı
Okmeydanı TEM bağlantı yolunda sağlık çalışanlarını taşıyan aracın motor kısmında yangın çıktı. Aracın ön tarafı tamamen yanarken, trafik kısmen durma noktasına geldi.
Sağlık çalışanlarını taşıyan araçta yangın çıktı
28 Ağustos 2019 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İSTANBUL - Edinilen bilgilere göre, Okmeydanı TEM bağlantı yolunda sağlık çalışanlarını taşıyan bir aracın motor kısmında yangın çıktı.

Araçtaki 3 kişi dumanı fark ederek hemen indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle trafik kısmen durma noktasına gelirken, aracın ön kısmı tamamen yandı. 

Anahtar Kelimeler:

yangin

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
KPMG ilaç sektörü Bartın Devlet Hastanesi Bartın İl Sağlık Müdürlüğü Manisa Şehir Hastanesi Ukrayna Sağlık Bakanı Raisa Bogatireva YDUS Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel TÜBİTAK Cangül Keskin Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kardiyoloji uzmanı yangin Ulusal Halk Sağlığı Referans Merkezi Adana Şehir Hastanesi Engelsiz Hastane Emrah Ceviz Koray Daş sünnet Mehmet Ardıç üniversite hastaneleri ekonomik sorunlar Sami Ulus Hastanesi Zülfikar Akelma sağlık veri sistemi Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler e-nabız bağırsak kanser İran Atom Enerjisi Kurumu Ali Ekber Salihi işitme cihazı akıllı ambulans Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servis Acil Sağlık Otomasyon Sistemi Dünya Psiko-Onkoloji Birliği Ozan Bahçıvan (kanser psikolojisi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/08-29/08 Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu ÇOCUK... İSTA
27/08-31/08 20. Ulusal Anatomi Kongresi ANATOMİ İSTA
05/09-08/09 6. DOD Dermatoloji Gündemi DERMATOLOJİ SAKA
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
12/09-15/09 10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu HEMŞİRELİ... SAKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.