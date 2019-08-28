Sağlık çalışanlarını taşıyan araçta yangın çıktı

İSTANBUL - Edinilen bilgilere göre, Okmeydanı TEM bağlantı yolunda sağlık çalışanlarını taşıyan bir aracın motor kısmında yangın çıktı.

Araçtaki 3 kişi dumanı fark ederek hemen indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle trafik kısmen durma noktasına gelirken, aracın ön kısmı tamamen yandı.