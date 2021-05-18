Sağlık çalışanlarının aşı tereddütü incelemesi: Kimler daha çok aşı tereddütü yaşıyor?

MEDİMAGAZİN-COVID-19 aşıları, 2020'nin sonlarında ve 2021'in başlarında dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde uygulanmaya başladı. Türkiye'de olduğu gibi bir çok ülkede de sağlık çalışanları aşı sırasının ilk başında yer aldı.

Bir çok çalışmada halka yönelik aşı tereddütlerinin araştırması yapılırken, sağlık çalışanları arasında aşı tereddütü ile ilgili çalışmalar kısıtlı kaldı.

Yeni yapılan bir araştırmada ise sağlık çalışanları arasında COVID-19 aşı tereddütüne ilişkin yayınlanmış kanıtların dünya çapında kapsamlı bir değerlendirmesini yapıldı.

Araştırmada sağlık çalışanlarında dünya çapında COVID-19 aşılama tereddütünün yaygınlığı % 4,3 ile% 72 arasında değiştiği gzölendi. Ortalama olarak bu rakamın %22.51 olduğu saptandı.

Çalışmaların çoğu, sağlık çalışanlarında COVID-19 aşılama tereddütlerinin en önemli nedenleri olarak aşı güvenliği, etkinliği ve potansiyel yan etkiler hakkında endişeler buldu. Düşük eğitim seviyesine sahip genç kadın sağlık çalışanlarının aşı konusunda tereddüt etme olasılığı daha yüksek bulundu.

Çalışmaların çoğu aynı zamanda erkek, hasta bakan, ileri yaştaki ve doktora derecesine sahip bireylerin (yani doktorlar) COVID-19 aşılarını kabul etme olasılıklarının daha yüksek olduğunu buldu.

Düşük eğitim düzeyine sahip sağlık çalışanlarının, sosyal medyada ve başka yerlerde yanlış bilgilendirilmeye karşı daha savunmasız olabileceği belirtilen araştırmada, bazı katılımcılar COVID-19'un var olup olmadığı veya bunun ciddi bir hastalık olduğuna inanmadıkları konusunda şüphelerini dile getirdi.

COVID-19 ile enfekte olma riskinin daha yüksek algılanması, hastalara doğrudan bakım ve grip aşısı geçmişi gibi faktörlerin de COVID-19 aşılama olasılığını artırdığı bulundu.

Araştırma sonucunda "Sağlık çalışanlarında COVID-19 aşısı tereddütlerinin yüksek yaygınlığı göz önüne alındığında, bu bireylerde COVID-19 aşılama alımını artırmak için klinik çalışanlara yönelik talimatların yanı sıra iletişim ve eğitim stratejileri dikkate alınmalıdır" denildi.

Diğer taraftan ABD'de Kaiser Aile Vakfı (KFF) ve Washington Post'un 1.327 sağlık çalışanına yaptığı ankete göre, Mart ayı başlarında yalnızca % 52'si en az bir doz aldığını söyledi. Ankete katılanların % 18'i aşı olmayı planlamadıklarını söylerken, % 12'si kararsız olduğunu söyledi.