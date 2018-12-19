Sağlık çalışanlarının beklediği nezaket: Tartıştığı doktora çikolatalı özür

Menemen'de hamallık yaparak geçimini sağlayan Yıldıray Bacar, geçen mart ayında annesi Aynur Bacar'ı tedavi ettirmek amacıyla Menemen Devlet Hastanesi'ne götürdü. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Pakize Ayşe Turan, muayene ettiği Bacar'dan efor testi yaptırmasını istedi. Annesinin test sonuçlarını doktora götüren Yıldıray Bacar, içeride hasta varken bunlara bakmasını istedi. Başka bir hastayı muayene ettiğini söyleyen Turan ile Bacar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Turan, Bacar'dan kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Olayı soruşturan savcı, konunun uzlaşmayla çözülebilecek suçlar kapsamında olmasından dolayı dosyayı uzlaştırma savcısına gönderdi. Karşıyaka Adliyesi Uzlaştırma Bürosu da Uzlaştırmacı Avukat Ayhan Çakmak'ı görevlendirdi. Çakmak, özür dileme karşılığında tarafları uzlaştırdı. Annesinin sağlığı nedeniyle paniklediğini ve bu nedenle bir an önce test sonuçlarını göstermek için uğraştığını belirten Bacar, Dr. Turan'ı ziyaret ederek özür diledi. Ziyarette kendisine çikolata ikramında bulanan Bacar'a bunun için teşekkür eden Turan, özür dilenmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETE DİKKAT ÇEKTİ

Avukat Ayhan Çakmak, konuyla ilgili açıklamasında, "Ülkemizde ne yazık ki son dönemlerde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları giderek artıyor. Bu tür olaylardan üzüntü duyuyorum. Böyle bir olaydan sonra uzlaştırmacı olarak, şüpheli tarafın yaptığı yanlışı anlayarak ve özür dilemesiyle uzlaşmanın sağlanmasından mutlu oldum. Umarım sağlık çalışanlarının harcadıkları emeğin değeri anlaşılır ve onlara yönelik fiziki veya hakaret, tehdit gibi manevi şiddet son bulur. Bu olayda iki tarafı mahkeme aşamasına gelmeden uzlaştırdık ve iki tarafın imzaladığı uzlaşma tutanağını savcılığa teslim ettik" dedi.

'MAĞDURU ÖN PLANDA TUTARAK TARAFLARI UZLAŞTIRIYORUZ'

Bu tür olaylarda, işlenen suçun uzlaşma kapsamına girmesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma aşamasında dosyayı uzlaştırma savcısına gönderdiğini dile getiren Çakmak, "Uzlaştırma bürosu da uzlaştırmacı olarak bizi görevlendiriyor. Biz de taraflarla görüşerek ve mağdur olanın mutluluğunu ön planda tutarak uzlaştırıyoruz. Bu tür olaylarda uzlaştırma ücretlerini devlet karşılıyor. İki taraf da herhangi bir maddi harcama yapmıyor" diye konuştu.