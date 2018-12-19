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Sağlık çalışanlarının beklediği nezaket: Tartıştığı doktora çikolatalı özür
İzmir'in Menemen ilçesinde, annesini tedavi için götürdüğü hastanede doktorla tartışan Yıldıray Bacar, uzlaştırmacı avukatın müzakereleri sonucunda Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Pakize Ayşe Turan'dan özür dileyip, çikolata ikram ederek uzlaştı
Sağlık çalışanlarının beklediği nezaket: Tartıştığı doktora çikolatalı özür
19 Aralık 2018 - DHA
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Menemen'de hamallık yaparak geçimini sağlayan Yıldıray Bacar, geçen mart ayında annesi Aynur Bacar'ı tedavi ettirmek amacıyla Menemen Devlet Hastanesi'ne götürdü. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Pakize Ayşe Turan, muayene ettiği Bacar'dan efor testi yaptırmasını istedi. Annesinin test sonuçlarını doktora götüren Yıldıray Bacar, içeride hasta varken bunlara bakmasını istedi. Başka bir hastayı muayene ettiğini söyleyen Turan ile Bacar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Turan, Bacar'dan kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Olayı soruşturan savcı, konunun uzlaşmayla çözülebilecek suçlar kapsamında olmasından dolayı dosyayı uzlaştırma savcısına gönderdi. Karşıyaka Adliyesi Uzlaştırma Bürosu da Uzlaştırmacı Avukat Ayhan Çakmak'ı görevlendirdi. Çakmak, özür dileme karşılığında tarafları uzlaştırdı. Annesinin sağlığı nedeniyle paniklediğini ve bu nedenle bir an önce test sonuçlarını göstermek için uğraştığını belirten Bacar, Dr. Turan'ı ziyaret ederek özür diledi. Ziyarette kendisine çikolata ikramında bulanan Bacar'a bunun için teşekkür eden Turan, özür dilenmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETE DİKKAT ÇEKTİ

Avukat Ayhan Çakmak, konuyla ilgili açıklamasında, "Ülkemizde ne yazık ki son dönemlerde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları giderek artıyor. Bu tür olaylardan üzüntü duyuyorum. Böyle bir olaydan sonra uzlaştırmacı olarak, şüpheli tarafın yaptığı yanlışı anlayarak ve özür dilemesiyle uzlaşmanın sağlanmasından mutlu oldum. Umarım sağlık çalışanlarının harcadıkları emeğin değeri anlaşılır ve onlara yönelik fiziki veya hakaret, tehdit gibi manevi şiddet son bulur. Bu olayda iki tarafı mahkeme aşamasına gelmeden uzlaştırdık ve iki tarafın imzaladığı uzlaşma tutanağını savcılığa teslim ettik" dedi.

'MAĞDURU ÖN PLANDA TUTARAK TARAFLARI UZLAŞTIRIYORUZ'

Bu tür olaylarda, işlenen suçun uzlaşma kapsamına girmesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma aşamasında dosyayı uzlaştırma savcısına gönderdiğini dile getiren Çakmak, "Uzlaştırma bürosu da uzlaştırmacı olarak bizi görevlendiriyor. Biz de taraflarla görüşerek ve mağdur olanın mutluluğunu ön planda tutarak uzlaştırıyoruz. Bu tür olaylarda uzlaştırma ücretlerini devlet karşılıyor. İki taraf da herhangi bir maddi harcama yapmıyor" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

izmir dr pakize ayse turan menemen devlet hastanesi

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5
1) DR (acilde)
19.12.2018 13:41:33
sağlıkta şiddet katlanarak artmaktadır.
People
8
2) uzman (uzmandoktor)
19.12.2018 12:09:09
Hiçbirşey hissetmedim, hiçbir anlamı Yok, ceza almamak için öyle bir yola girilmiş. Haber yapılacak birşey değil bu. Ok yaydan çıkmış bu tür şeylerden medet ummaya gerek yok.
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6
3) Meryem ozay (Doktor)
19.12.2018 12:09:00
Taraflar ifadesi beni rahatsız ediyor, poliklinige geliyorsun hastaları sırası ile muayeneye almak icin bidolu gayret gosteriyorsun, kocaman bireyleri cogu orta yas, sırayla girmesi yada icerde hasta oldugu uyarısı alınca yada istedigi yapılmayınca hayatımda gormedigim hakaretleri kufurleri duyuyorum ,korku endise , sitress bunları yasa sonra uzlastırma vs cikolata ile poliklinige ozur ,yasanın karsılıgımı, o stres dolu saatler, o gün goreve devam o psikiloji ile baska canlara stressiz dokunabilmek, doldurulan evraklar ,,,, o evraklar doldurulmazsa atılan iftiraya binaen yazılan savunmalar,,, taraf olmak, suca istirakte taraf olur,burda suclu tek taraf, hakkına baskalarının hakkına sırasına , calısma duzenine saygısızlık ve mudahale var, magdur olan tarafın maduriyeti giderilir,
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