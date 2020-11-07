Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık çalışanlarının bulunduğu otomobil Ihlara Vadisi'ne uçtu
Aksaray’da içerisinde iki sağlık görevlisinin bulunduğu otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ihlara Vadisi'ne uçtu. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 2 kadın sağlıkçı AFAD ve 112 ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Sağlık çalışanlarının bulunduğu otomobil Ihlara Vadisi'ne uçtu
07 Kasım 2020 21:59 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Kaza, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara Kasabası Kayaardı Mahallesi Sokak başı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semiha Erkoca idaresindeki 06 MPU 88 plakalı Citroen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ihlara Vadisi'ne uçtu. Otomobil, yaklaşık 70 metre yükseklikten Melendiz Çayı'nın kenarına düştü. Adeta hurdaya dönen otomobilin yerinden kopan motoru ise Melendiz Çayına düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil yardım ekipleri, Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, 112 acil yardım ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve kurtarma ekipleri Ihlara Vadisi'ne inerek araç içerisinde sıkışan sürücü Semiha Erkoca ve yanında bulunan Hatice Çelik isimli 2 yaralı sağlık görevlisini kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışması sonucu 2 yaralı sağlık görevlisi sıkıştıkları yerden kurtarılarak sedyelerle yukarı taşındı. Ekiplerin ve vatandaşların yardımı ile vadiden çıkarılarak ambulanslara alınan yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:

aksaray

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.