SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık çalışanlarının FETÖ davasında 1 ceza 4 beraat istendi
"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında dava açılan, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 5 sağlık çalışanının yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet savcısı 4 sanığın hakkında beraat kararı verilmesini, bir sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti
Sağlık çalışanlarının FETÖ davasında 1 ceza 4 beraat istendi
26 Haziran 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında dava açılan, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 5 sağlık çalışanının yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, vareste tutulan tutuksuz sanıklar yer almazken avukatları hazır bulundu.

İki celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz alan avukatlar, dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıklardan B.K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti, diğer 4 sanık hakkında da beraat kararı verilmesini istedi.

Sanık B.K'nın avukatı savunma yapılması için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, savunma yapılması ve dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Anahtar Kelimeler:

feto saglik calisani

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ambulans 112 acil trafik kazası sağlıkta şiddet Orhan Bayır Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi prostat kanseri Suna Kıraç Deniz Bedel FETÖ doktor hekim kalp nakli hekim Kemal Bayazıt mikroorganizma akdeniz tipi beslenme mikrobiyota eczane eczacı aktar bitkisel ürün FETÖ sağlık çalışanı Sağlık Bakanı uyuşturucu ile mücadele Katip Çelebi Üniversitesi akciğer kanseri Bünyamin Sertoğullarından Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi karaciğer nakli Murat Kılıç karne çocuk hastanesi tıp fakültesi doktor tıbbiyeli Caner Horzum sağlık bakanlığı atama kurası FETÖ Bylock doktor elektronik sigara DSÖ elektronik sigara Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yangın bebek ölümü Tunus Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi Invasive Group A streptococcus aşı güvenliği Amerikan Osteopatik Birliği Rachel Shmuts kızamık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca askerlik sistemi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/06-30/06 5. Karadeniz Hematoloji Sempozyumu HEMATOLOJİ SAMS
28/08-29/08 Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu ÇOCUK... İSTA
27/08-31/08 20. Ulusal Anatomi Kongresi ANATOMİ İSTA
05/09-08/09 6. DOD Dermatoloji Gündemi DERMATOLOJİ SAKA
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.