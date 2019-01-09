Sağlık çalışanlarının karla mücadelesi devam ediyor: 7 saatlik çalışma ile yol açıldı

Çaldıran ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyü Kaynaklı mezrasında yaşayan hamile Yadigar Demirtaş’ın rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil sağlık ekiplerine haber verdi. Çaldıran ilçesinden çıkan sağlık ekipleri mezra yolunun kapalı olması nedeniyle büyükşehir belediyesi karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yaklaşık 7 saatlik zorlu bir çalışma ile mezra yolunu açarak sağlık ekiplerinin mezraya ulaşmasını sağladı. İlk müdahalesi evinde yapılan Yadigar Demirtaş’ın doğumuna kısa bir süre kaldığı belirtildi. Demirtaş ilk müdahalesinin ardından Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. Hasta yakınları ise Van Büyükşehir Belediyesi ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan Başkale ilçesi Yurttepe Mahallesi'nde rahatsızlanan Sinem Tan’ın yardımına giden ambulans karda mahsur kaldı. Bunun üzerine de karla mücadele ekiplerinden yardım istendi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, ambulansı kurtararak hastaya ulaşmasını sağladı.