Sağlık çalışanlarının karla mücadelesi: Mahsur kalan hastayı kurtardılar

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan merkeze bağlı Kırkağıl köyünde yaşayan 70 yaşındaki Belkise Özgüven rahatsızlandı.

Ailenin durumu bildirmesi üzerine sağlık ekipleri paletli ambulansla yola çıktı. Sağlık ve UMKE ekipleri yoğun bir çabanın ardından hastaya ulaştı. Özgüven, yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Helikopter gidemeyince ekipler seferber oldu

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Adaklı ilçesinde de kalp rahatsızlığı ve akut böbrek yetmezliği olan Halime Tüz'ün yakınlarının talebi üzerine belirtilen adrese helikopter sevk edilmek istendi.

Ancak görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle hastanın hava yolundan taşınması mümkün olmadı.

Adaklı Kaymakamlığı, İl Özel İdaresi, AFAD ve karayolları ekiplerince yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Yolun açılması ile UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerince alınan hasta Bingöl Devlet Hastanesine ulaştırıldı.