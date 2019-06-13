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Sağlık çalışanlarının müdahalesini kabul etmeyen vatandaş hayatını kaybetti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletten düşen ve olay yerine gelen 112 ekiplerine bir şeyi olmadığını söyleyerek tedaviyi kabul etmeyen Birol Barut, 1 hafta sonra beyin kanamasından hayatını kaybetti.
Sağlık çalışanlarının müdahalesini kabul etmeyen vatandaş hayatını kaybetti
13 Haziran 2019 - İHA
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Edinilen bilgiye göre, Kızılağaç Mahallesinde bir işyerinde servis elemanı olarak çalışan Birol Barut (52), Ramazan Bayramının 1. Günü Kızılağaç-Kızılot arasında motosikletinin devrilmesi sonucu kaza yaptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı 112 sağlık ekibi olay yerine gelirken, Birol Barut bir şeyinin olmadığını belirterek 112 ekibinin tedavi talebini kabul etmedi.

Motosikleti sahibine teslim ettikten sonra evine giderek yatan Birol Barut, gece rahatsızlanınca ev sahibini arayarak haber verdi. Ağzından köpükler geldiği gözlenen Birol Barut, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Barut, Manavgat Devlet Hastanesinde önceki gün yaşamını yitirdi. 

Barut’un cenazesi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

Anahtar Kelimeler:

beyin kanamasi saglik calisani 112 acil servis

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4
1) hastaperest (op.dr.)
13.06.2019 17:56:22
KASKSIZ BU KİŞİYİ TRAFİĞE ÇIKARAN EMNİYET MÜDÜRÜNÜ GÖREVDEN ALACAKSIN, ANTALYADA BU KASKSIZ MOTORSİKLET SORUNU ÇOK BÜYÜK BOYUTLARDA....BEN KAÇ DEFA BİMER CİMER DEN BU OLAYI ŞİKAYET ETTİM...NAFİLE, AİLENİN BU SORUMSUZLUĞU OLAĞANLAŞTIRAN EMNİYET MÜDÜRÜNE MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇMASI LAZIM...
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