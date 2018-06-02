SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık çalışanlarının radyasyondan korunması için kurşun yerine daha hafif yeni malzeme geliştirildi
Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü'nde sürdürülen bilimsel çalışmalarla radyasyona maruz kalan sağlık çalışanlarının kullandığı kıyafetlerde, kurşun yerine kullanılabilecek yeni malzeme geliştirildi.
Sağlık çalışanlarının radyasyondan korunması için kurşun yerine daha hafif yeni malzeme geliştirildi
02 Haziran 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Patenti alınan malzemenin ürüne dönüştürülüp kıyafetlerde kullanılma aşamasına gelindi. Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Fatma Yurt Onaran, geliştirdikleri yeni malzemenin kurşuna kıyasla daha hafif ve esnek, en az kurşun kadar etkili zırhlama sağlayan malzeme olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

PATENTİNİ DE ALDIK
Metal-polimer kompozit malzeme kullanılarak, hayata geçirdiğimiz yeni ürünün radyasyon zırhlama testleri Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun olarak yapıldı. Test sonucunda bu malzemenin radyasyon zırhlama özelliğinin kurşunun yerine kullanılabilecek potansiyelde olduğunu tespit ettik. Ürettiğimiz malzemenin esnek ve şekil alabilen yapıda olması, giyilebilir koruyucu kıyafetlerin üretiminde ve kullanımında avantaj sağlayacaktır. Bu koruyucuların kurşuna göre 3'te 1 oranında daha hafif olması kullanım konforu sağlayacaktır ve radyoloji çalışanları daha rahat kullanabileceklerdir. Yeni geliştirdiğimiz ürünün patentini de aldık ve tiroid koruyucu olarak bir prototip ürün de hazırladık.”

YERLİ VE MİLLİ ÜRÜN
Ege Üniversitesi'nin 2019 yılı 'Araştırma Üniversitesi' hedefine ilerlediğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ise “Ege Üniversitesi adına gurur verici bir tablo. Yerli ve milli olan ürünümüzün özellikle tıpta 'x' ve 'gama' ışınlarından koruyucu bir materyal olması ayrı bir önem arz ediyor. Çünkü ülke olarak bu materyallerin alımında dışa bağımlıyız ve döviz ödüyoruz. Bu çalışmanın ülkemizi dışa bağımlılığından kurtaracağını düşünüyorum” dedi. Yeni malzemenin bulunuşuna imza atan ekipte Prof. Dr. Fatma Yurt Onaran'ın yanı sıra Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü doktora öğrencileri Hale Melis Soylu ve Onur Alp Ersöz de yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:

nukleer bilimler prof dr fatma yurt onaran metal-polimer kompozit ege universitesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
3600 saglik-sen metin memis yipranma payibeyin araştırmaları ruhsal deneyimabant izzet baysal universitesi tip fakultesi anatomi kadavrayapay kornea uc boyutlu yazicisaglik bakani sehir hastaneleriortopedi prof. dr. osman tugrul eren osteoartrit paca corbasi prof. dr. demirhan diracoglu kolajen peptitl prof. dr. alp cetin prof. dr. koray unaypediatrik endokrinoloji prof. dr. ayca torel ergur iyot eksikligi santral sinir sisteminin gelisimi tiroitnukleer bilimler prof. dr. fatma yurt onaran metal-polimer kompozit ege universitesitugba ekinci tehdit
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.