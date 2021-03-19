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Sağlık çalışanlarının Yılmaz Özdil'e aşı tepkisi
Ünlü gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil'in sağlık personelleri hakkında sarf ettiği sözler sosyal medyada gündem oldu. Yılmaz, "Sağlıkçılar, hem Fahrettin Koca'ya hem İl Sağlık Müdürlüğüne göstermek için hepsi kolları sıvadı, sosyal medyaya koydular. Niye koyuyorlar? İl Sağlık Müdürü görsün diye. Aşı nerede?" diye konuştu
Sağlık çalışanlarının Yılmaz Özdil'e aşı tepkisi
19 Mart 2021 09:50 -
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Ünlü gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil'in katıldığı bir canlı yayında yaptığı konuşma gündeme oturdu. Sağlık çalışanlarının aşılanması ve aşılama sürecini hedef alan sözleriyle eleştirilerin merkezi olan Özdil, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sağlıkçılar, hem Fahrettin Koca'ya hem İl Sağlık Müdürlüğüne göstermek için hepsi kolları sıvadı, sosyal medyaya koydular. Niye koyuyorlar? İl Sağlık Müdürü görsün diye. Aşı nerede?"

Özdil'in sözleri üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü. Twitter üzerinde #YılmazÖzdilÖzürDile hastagi ile TT oldu. İşte o tepkilerden bazıları...

Anahtar Kelimeler:

yilmaz ozdil fahrettin koca il saglik mudurlugu yilmazozdilozurdile

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