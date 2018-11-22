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Sağlık çalışanlarının yıpranma payı: 3600, kapsamı ve diğer ayrıntılar...
Sağlık çalışanlarının uzun süredir beklediği yıpranma hakkı bu yıl nihayet gerçekleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da uygulamanın nasıl olacağına açıklık getirdi. Kamuoyunda “yıpranma” olarak adlandırılan, fiili hizmet süresi zammıyla erken emekli olabilmek için 3600 gün çalışmak gerekecek. 3600 gün hesabında ise sadece fiilen insan sağlığıyla ilgili işte çalışılan süreler dikkate alınacak.
Sağlık çalışanlarının yıpranma payı: 3600, kapsamı ve diğer ayrıntılar...
22 Kasım 2018 - Habertürk Ahmet Kıvanç
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 Yaklaşık 350 bin sağlık çalışanını ilgilendiren yıpranma hakkı nasıl uygulanacak? Hangi sağlık çalışanları yıpranma hakkından yararlanacak? İdareciler yıpranma hakkından yararlanabilecek mi? Eski çalışmalar yıpranma hesabında dikkate alınacak mı? Sağlık çalışanları en fazla kaç yıl erken emekli olabilecek? Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, sağlıkta yıpranma hakkına ilişkin merak edilen tüm soruları yanıtladı
Sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı getiren yasa 3 Ağustos 2018 tarihinde yürürlüğe girdi. İlk defa yıpranma hakkına kavuşan sağlık meslek mensupları, insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışmak şartıyla, bu kapsamda geçen sürelerinin her 360 günü için 60 gün fiili hizmet süresi zammı (FHSZ) elde edecek. Bu şekilde elde ettikleri FHSZ, beş yılı geçmemek üzere toplam prim ödeme gün sayılarına eklenecek.

EMEKLİLİK YAŞINDA İNDİRİM İÇİN 3600 GÜN KOŞULU

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, FHSZ bir yandan prim gün sayısına eklenirken, bir yandan de fiili hizmet süresi zammının yarısı emeklilik yaş haddinden indiriliyor.

Ancak, emeklilik yaş haddinden indirilebilmesi için yıpranmaya tabi işlerde toplam 3600 gün fiilen çalışma koşulunu yerine getirmek gerekiyor. Sağlık meslek mensuplarının 3 Ağustos 2018 öncesinde insan sağlığıyla ilgili işlerde geçen süreleri 3600 gün hesabında dikkate alınmayacak. Dolayısıyla, yaş haddi indiriminden yararlanabilmek için 3 Ağustos 2018 tarihinden sonraki çalışmaların 3600 gün olması gerekiyor. Bunun için on yıl çalışmanın yeterli olmadığını da vurgulamak gerekir. Peki neden?

3600 GÜN ON YIL DEMEK DEĞİL

Yıpranma hakkından yararlanmada 2008 yılından sonra yeni bir kriter getirildi. Bu haktan yararlanabilmek için yıpranma kapsamındaki işte fiilen çalışılan günler dikkate alınıyor. Hafta sonu tatilleri, bayram tatilleri, yıllık izin günleri düşülüyor. Bu nedenle, tam ay çalışanlar bile ayda en fazla 26 gün için fiili hizmet süresi zammından yararlanabilecekler.
Yılda üç hafta yıllık izin yaptığı var sayılan bir kişinin, yıpranma kapsamında her yıl fiilen 291 gün çalıştığı kabul edilirse, 3600 güne ulaşmak için yaklaşık 12.5 yıl çalışması gerekecek.

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15 YIL ÇALIŞAN 1 YIL ERKEN EMEKLİ OLACAK

Fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki her 360 güne 60 gün yıpranma hakkı elde edilirken, bunun yarısı kadar süre yaş haddinden indirilecek. Bu durumda yaş haddinden 12 ay indirilebilmesi için fiilen 4320 gün çalışmak gerekecek. Yıpranma kapsamında yılda 291 gün çalışıldığı var sayımıyla 4320 güne 15 yılda ulaşılabilecek. Başka bir ifadeyle, idarecilik yapmayıp, uzun süreli rapor kullanmamak şartıyla, insan sağlığıyla ilgili işlerde 15 yıl çalışanlar 1 yıl erken emekli olabilecek.

Sağlık-Sen Yıpranma Payı İçin TBMM’de! 

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARDA SAAT HESABI

Sağlık meslek mensupları kısmi süreli sözleşme kapsamında çalıştıklarında, örneğin günün bazı saatlerinde çalışma şeklinde iş ilişkisi varsa, her 7.5 saatlik çalışma 1 gün olarak kabul edilecek. Gün kesirleri de 1 gün olarak değerlendirilecek. Örneğin bir ayda 80 saat çalışan kişi günde 7.5 saat üzerinden 10.66 gün değil, 11 gün çalışmış sayılacak. 

İDARECİLER YARARLANAMAYACAK

Sağlık meslek mensubu olmakla birlikte fiilen insan sağlığıyla ilgili çalışmayıp, başhekim, rektör, dekan gibi idarecilik yapanlar, bu dönemler için yıpranma hakkından yararlanamayacak. İdareciliği bırakıp fiilen insan sağlığıyla ilgili çalışmaya başladıklarında, yararlanmaya devam edecekler.

 

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YIPRANMA HAKKINDAN YARARLANACAK SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TAM LİSTESİ

Radyasyon (Sağlık) fizikçisi
Biyokimyager 
Bakteriyolog 
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı 
Anatomist 
Hekim-Pratisyen 
Aile Hekimi 
İşyeri Hekimi 
Tibbi Biyokimya Uzmanı
Fizyolog 
Tıbbi Patoloji Uzmanı
Genel Cerrahi Uzmanı
Diğer Uzman Tıp Doktorları
Halk Sağlığı Hekimi
Mütehassıs Cerrah 
Mütehassıs Hekim 
Acil ıip Uzmanı 
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Çocuk Alerji Uzmanı
Çocuk Cerrahisi Uzmanı 
Çocuk Endokrinoloji Uzmanı
Çocuk Hastalıkları Uzmanı
Çocuk Kardiyoloji Uzmanı 
Çocuk Onkolojisi Uzmanı 
Çocuk Üroloji Uzmanı
Dermatoloji Uzmanı 
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı 
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı 
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı 
Geriatri Uzmanı
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Göğüs Cerrahisi Uzmanı 
Göz Hastalıkları Uzmanı
Hematoloji Uzmanı 
İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Kardiyoloji (Kalp-Damar Hastalıkları) Uzmanı 
Kulak-Burun-Boğaz Uzmanı 
Medikal Onkoloji Uzmanı 
Nefroloji Uzmanı 
Nöroloji Uzmanı 
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı 
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı 
Prevantif Onkoloji Uzmanı 
Psikiyatri Uzmanı (Psikiyatr) 
Radyasyon Onkolojisi Uzmanı 
Romatoloji Uzmanı 
Spor Hekimi 
Temel Onkoloji Uzmanı 
Üroloji Uzmanı 
Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı (Neonatoloji) 
Yoğun Bakım Uzmanı 
Adli Tıp Uzmanı 
Alerji Uzmanı 
Çocuk Genetik Hastalıkları Uzmanı 
Çocuk Psikiyatri Uzmanı 
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı 
Gastroenteroloji Uzmanı
Halk Sağlığı Hemşiresi 
Hemşire 
Meslek Sağlığı Hemşiresi 
Uzman Hemşire 
Hemşire (Koruyucu Sağlık Hizmetleri) 
Hemşire-Ameliyathane 
Hemşire-Klinik 
Başhemşire 
Diyabet Eğitim Hemşiresi 
Hemodiyaliz Hemşiresi
Enfeksiyon Hemşiresi 
Kan Bankası/aferez Ünitesi Hemşiresi 
Kemoterapi Hemşiresi 
Nitrisyon Hemşiresi 
Poliklinik Hemşiresi 
Rehabilitasyon Hemşiresi
Stoma ve Yara Bakım Hemşiresi 
Hemşire (Dişçilik) 
Steriliazyon Hemşiresi (Dişçilik) 
İşyeri Hemşiresi 
Hemşire (Kreş-Anaokulu) 
Hemşire (Sağlık Ocağı) 
Hemşire (Periodontoloji) 
Yoğun Bakım Hemşiresi 
Acil Hemşiresi 
Çocuk Hemşiresi 
Hemşire (Yenidoğan) 
Hemşire (Kan Alma) 
Diğer Hemşireler
Sağlık memuru 
Ebe 
Ebe (Sağlık Ocağı) 
Ebe Yardımcısı
Ağız Hastalıkları Uzmanı (Stamolojist) 
Ağız, Diş ve Çene Cerrahı
Diş Hekimi 
Diş Hekimi-Ağız Cerrahisi 
Endodonti Uzmanı 
Oral Diagnoz ve Radyoloji Uzmanı
Ortodonti Uzmanı
Pedodonti Uzmanı 
Periodontoloji Uzmanı 
Protetik Diş Tedavisi Uzmanı
Eczacı 
Eczacı (Ameliyathane) 
Eczacı (Depo ilaç) 
Eczacı (Klinik) 
Eczacı (Majistral) 
Eczacı (Sıhhi Sarf) 
Endüstriyel Eczacı 
Diğer Eczacılar 
Fizyoterapist 
Fizyoterapist-Spor 
Terapist (Rehabilite) 
Ergoterapist 
Diğer Diyetisyenler ve Halk Sağlığı Gıda Uzmanları
Diyetisyen
Diyetisyen (Kreş-Anaokulu) 
Odyolog 
Dil ve konuşma terapisti 
Podiatrist/Podolog 
Osteopat 
Psikolog (Klinik) 
Adli Tıp Teknikeri/Otopsi Yardımcılığı 
Radyoterapi Teknikeri 
Diyaliz Teknikeri 
Perfüzyonist 
Tıbbi Görüntüleme Teknikeri/Radyoloji Teknikeri 
Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/Laboratuvar Teknisyeni 
Patoloji Laboratuvar Teknikeri 
Eczane Hizmetleri Teknikeri 
Diş Protezcisi 
Diş Protez Teknisyeni 
Diş Protez Teknikeri 
Pedodonti Diş Protez Teknikeri 
Ortopedi ve Travmatoloji Teknisyeni 
Protez ve Ortez Teknikeri 
Ortopedik Protez-Ortez Teknisyeni 
Hemşire Yardımcısı
Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri 
Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni 
İş ve Uğraşı Terapisi Teknikeri- (Ergoterapi Teknikeri) 
Fizyoterapi Teknikeri 
Elektronörofizyoloji Teknikeri 
Acil Tıp Teknisyeni 
Anestezi Teknisyeni 
Anestezi Teknikeri 
Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri 
Odyometrist

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