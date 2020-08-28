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Sağlık eğitimcisi Musa Dinç çocuk kitabında 'tilkinin ayıya tecavüzünü' anlattı!
Sağlık eğitimcisi Musa Dinç, çocuklara yönelik olan 'Gül ve Düşün' isimli kitabında 'tilkinin ayıya tecavüzünü' anlattı. Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), yüz kızartıcı ifadeler içeren ‘Gül ve Düşün’ isimli kitabın yazarı Musa Dinç ilgili suç duyurusunda bulundu. Savcılık konuyla ilgili soruşturma açarken, bakanlık da harekete geçti.
Sağlık eğitimcisi Musa Dinç çocuk kitabında 'tilkinin ayıya tecavüzünü' anlattı!
28 Ağustos 2020 09:57 -
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Yazar Musa Dinç'in çocuklara yazdığı 'Gül ve Düşün' adlı masal kitabındaki iğrenç ifadeler tepki çekti. Fabl türünde 15 masalın bulunduğu kitapta bir tilkinin ayıya tecavüzü anlatıldı. Ayı ‘namusu iki paralık olmuş’, ‘mahcup’ ve ‘suçlu’ olarak gösterildi. Tilkinin ‘bir cezalandırma yöntemi olarak’ ayının bekâretini bozmasından bahsedildi. Kitap büyük tepki çekerken, yazar için harekete geçildi.

Eğitim-Bir-Sen’den yapılan açıklamada “Adı geçen (sözde) çocuk kitabının ‘masallar’ etiketi altında çocuk yayınları kategorisinde satışa sunulması, çocukların erişimine bu kadar kolay bir şekilde açık olması, çocukların ahlaki, fiziksel, zihinsel ve pedagojik gelişimlerine telafisi mümkün olmayan zararlar verecek mahiyette olumsuz sonuçlara yol açacaktır. Bu nedenle, bahse konu (sözde) kitap hakkında MEB tarafından verilmiş bir onay varsa kaldırılması; okul kütüphanelerinde bulunması hâlinde kütüphanelerden çıkarılması noktasında Bakanlık taşra teşkilatının uyarılması; yazarın kaleme aldığı diğer kitapları hakkında da inceleme yapılması ve yazarın Bakanlığa bağlı resmî ve özel eğitim kurumlarının öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerine katılımına izin verilmemesi için gereken yapılmalıdır” denildi.

KİTABA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya, Musa Dinç adlı yazarın Gül ve Düşün isimli masalı ile çalkalanıyor. Gül ve Düşün kitabı içerisinde yer alan ifadeler, kitabın bir masal kitabı olması sebebiyle oldukça tepki çekiyor.

Anahtar Kelimeler:

saglik egitimcisi musa dinc gul ve dusun

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1
1) uğur umut (doktor)
28.08.2020 14:07:09
birde 4.baskı yazıyor üstünde.garip bir ahlak anlayışına hayvanlar alet edilerek pornografik bir kurgu ile nasıl bu şekilde bir kitap yazılmış birde çocuk kitabı denmiş anlamadım.bir yetişkin için bile uygun olmadığını düşünüyorum.türler arası intikam ve tecavüz ? anlamlandırmak imkansız.bu kişiyle empati kurmak ve anlamak zaten normal olmaz
People
2
2) Kardiyoloji (Dr)
28.08.2020 13:07:41
Kahvehane jargonuyla yazılmış, iğrençlik dolu. Tecavüzden hiç bahsetmeseydi bile bu nasıl bir dil. Eğitimci ! bile bu kadar kalitesiz dil kullanıyorsa ..,.
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