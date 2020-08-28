Sağlık eğitimcisi Musa Dinç çocuk kitabında 'tilkinin ayıya tecavüzünü' anlattı!

Yazar Musa Dinç'in çocuklara yazdığı 'Gül ve Düşün' adlı masal kitabındaki iğrenç ifadeler tepki çekti. Fabl türünde 15 masalın bulunduğu kitapta bir tilkinin ayıya tecavüzü anlatıldı. Ayı ‘namusu iki paralık olmuş’, ‘mahcup’ ve ‘suçlu’ olarak gösterildi. Tilkinin ‘bir cezalandırma yöntemi olarak’ ayının bekâretini bozmasından bahsedildi. Kitap büyük tepki çekerken, yazar için harekete geçildi.

Eğitim-Bir-Sen’den yapılan açıklamada “Adı geçen (sözde) çocuk kitabının ‘masallar’ etiketi altında çocuk yayınları kategorisinde satışa sunulması, çocukların erişimine bu kadar kolay bir şekilde açık olması, çocukların ahlaki, fiziksel, zihinsel ve pedagojik gelişimlerine telafisi mümkün olmayan zararlar verecek mahiyette olumsuz sonuçlara yol açacaktır. Bu nedenle, bahse konu (sözde) kitap hakkında MEB tarafından verilmiş bir onay varsa kaldırılması; okul kütüphanelerinde bulunması hâlinde kütüphanelerden çıkarılması noktasında Bakanlık taşra teşkilatının uyarılması; yazarın kaleme aldığı diğer kitapları hakkında da inceleme yapılması ve yazarın Bakanlığa bağlı resmî ve özel eğitim kurumlarının öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerine katılımına izin verilmemesi için gereken yapılmalıdır” denildi.

KİTABA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya, Musa Dinç adlı yazarın Gül ve Düşün isimli masalı ile çalkalanıyor. Gül ve Düşün kitabı içerisinde yer alan ifadeler, kitabın bir masal kitabı olması sebebiyle oldukça tepki çekiyor.