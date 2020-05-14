Sağlık ekibi iki gruba ayrıldı: Bir kısmı hastalara bir kısmı yangına müdahale etti!

Yeni Mahalle Küme evleri mevkisinde ormanlık alanda, öğleden sonra kuruyan otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Sakarya’nın Hendek ilçesine sınır olan bölgedeki ormanlıkta dumanları gören köylüler, küreklerle yangına müdahale etti. Büyümeye başlayan yangının dağılmaması için çaba sarf eden köylülerden 7’si, dumandan etkilendi. Bölgeye çağırılan 112 Acil Servis ekipleri, ormanlık alana ambulans çıkmayınca yaklaşık 10 kilometre yürüyerek, dumandan etkilenenlere oksijen desteği sağladı. 3 kişilik sağlık ekibinden 2'si, dumandan etkilenenlere müdahale ederken, 1'i ise köylülerle birlikte yangına müdahale etti. Yangın, köylülerin çalışmasıyla söndürüldü.

Köylüler, dumanı görünce yanan alana geldiklerini, kendi imkanlarıyla söndürdüklerini söyledi.