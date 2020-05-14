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Sağlık ekibi iki gruba ayrıldı: Bir kısmı hastalara bir kısmı yangına müdahale etti!
DÜZCE’nin Gümüşova ilçesinde, ormanlık alanda kuruyan otların tutuşması sonucu çıkan yangını söndürmek isteyen köylüler, dumandan etkilendi. Sağlık ekibi, 7 kişiye oksijen desteği sağlarken, 1 sağlık görevlisi de yangınının söndürülmesine yardım etti.
Sağlık ekibi iki gruba ayrıldı: Bir kısmı hastalara bir kısmı yangına müdahale etti!
14 Mayıs 2020 19:14 - DHA
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Yeni Mahalle Küme evleri mevkisinde ormanlık alanda, öğleden sonra kuruyan otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Sakarya’nın Hendek ilçesine sınır olan bölgedeki ormanlıkta dumanları gören köylüler, küreklerle yangına müdahale etti. Büyümeye başlayan yangının dağılmaması için çaba sarf eden köylülerden 7’si, dumandan etkilendi. Bölgeye çağırılan 112 Acil Servis ekipleri, ormanlık alana ambulans çıkmayınca yaklaşık 10 kilometre yürüyerek, dumandan etkilenenlere oksijen desteği sağladı. 3 kişilik sağlık ekibinden 2'si, dumandan etkilenenlere müdahale ederken, 1'i ise köylülerle birlikte yangına müdahale etti. Yangın, köylülerin çalışmasıyla söndürüldü. 

Köylüler, dumanı görünce yanan alana geldiklerini, kendi imkanlarıyla söndürdüklerini söyledi.

Anahtar Kelimeler:

yangin saglik ekibi

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