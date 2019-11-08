Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık ekibi ve polise saldırı: Sağlık çalışanı ve polis yaralandı
Kırklareli'nde iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale için giden sağlık ve polis ekiplerine düzenlenen taşlı sopalı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Sağlık ekibi ve polise saldırı: Sağlık çalışanı ve polis yaralandı
08 Kasım 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

KIRKLARELİ  - Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi çeşme meydanında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada bir kişinin yaralandığı bilgisini alan polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin saldırısına uğradı. Ardından iki grubun kavgasını yatıştırmaya çalışan polise de taş ve sopalarla saldırı düzenlendi. Olayda bir polis memuru ve sağlık çalışanı yaralandı.

Ekipler biber gazıyla saldırganlara müdahale etti.

Yaralılar Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırılırken olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Anahtar Kelimeler:

saglik calisani kirklareli devlet hastanesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
sağlık çalışanı Kırklareli Devlet Hastanesi doktor özel tıp merkezi Sağlık bilimi Ankara Şehir Hastanesi çiçek aşısı Tuncay Zorlu faj tedavisi doktor hastane Spor Fizyoterapistleri Derneği FETÖ sahte rapor Menopoz Kadın Sağlık Girişimi CRISPR Pennsylvania Üniversitesi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
09/11-09/11 3. Geriatrik Onkoloji Sempozyumu GERİATRİ İZMİ
07/11-09/11 Dış Kulaktan İç Kulağa Endoskopik ve Mikroskopik Kulak Cerrahisi Toplantısı KULAK-BUR... ESKİ
06/11-10/11 14. Üroonkoloji Kongresi ÜROLOJİ ANTA
05/11-10/11 40. Ulusal Radyoloji Kongresi RADYOLOJİ ANTA
08/11-10/11 5. Perfüzyon Sempozyumu ACİL TIP ANTA
07/11-10/11 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 53. Ulusal Kongresi ANESTEZİY... ANTA
06/11-10/11 Türk Oftalmoloji Derneği 53’üncü Ulusal Kongresi GÖZ... ANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.