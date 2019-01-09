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Sağlık ekipleri kalp kirizi geçiren hastaya paletli ambulans ile ulaştı
Zonguldak'ta kalp krizi geçiren 70 yaşındaki yaşlı kadının imdadına paletli 112 Acil Sağlık ekipleri yetişti
Sağlık ekipleri kalp kirizi geçiren hastaya paletli ambulans ile ulaştı
09 Ocak 2019 - İHA
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Kent merkezinde 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kalan mahalle ve sokaklar ulaşıma kapandı. Dilaver Mahallesi Elma Sokak’ta şiddetli göğüs ağrısı çeken ve yatalak olduğu öğrenilen 70 yaşındaki Semiha Boz’un yakınları 112 Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Mahalleye giden ambulans karla kapanan yoldan çıkamadı. Bölgeye paletli ambulans ve Zonguldak Belediyesi kar kürüme aracı sevk edildi. Kepçe yardımıyla sokak üzerindeki yol temizlenirken Semiha Boz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından paletli ambulansla ana yola indirildi. 

Boz, buradan da diğer ambulansa aktarıldı. Kalp krizi şüphesi üzerinde durulan Boz, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 

Anahtar Kelimeler:

112 acil zonguldak belediyesi saglik calisani ambulans

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6
1) sag mem (sag mem)
09.01.2019 08:52:46
biz sağlıkçılar her zaman her şartta çalışalım ,gel gör ki öğretmenler günün yarısı çalışşsın ,haftada 15 saat çalışsın,kış tatili,yaz tatili, şimdilerde ise kar tatili buna karşılık 3600 ek göstergeyi öğretmenlere verilsin bunun neresi adaletli bir davranıştır. türkiye genelinde 50 ye yakın okullar kar tatilinde okullar kapalı günün yarısı,yılın yarısı tatil öğretmenler izinli tatilde biz sağlıkçılar görev başında ek gösrgeler öğretmenlere veriliyor bu nasıl bir iştir yahu. bu nasıl iştir böyle sağlık sen sesin soluğun çıkmıyor aloooo
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