Sağlık Ekonomisi Ankara'da masaya yatırılıyor

Kamu, akademi ve sağlık sektörünün önde gelen isimlerinin katılacağı kongrede, Cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkemize sağlık politikaları açısından getireceği değişiklikler, Avrupa Birliği sürecinde sağlık teknolojileri değerlendirme sürecinde takip edilen EuNetHTA yapılanması, klinik kılavuzların uygulamalarının sağlık ekonomisi açısından etkileri, hasta ve hasta yakınları açısından tedavilere erişim süreçleri değerlendirilecek. Bunlara ek olarak birçok kurumdan gelen sözel bildiriler sunulacak.

Kongrede, Yeni Yönetim Sisteminde Sağlık ve Gıda Politikaları, Türkiye Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Yol Haritası, Önde Gelen Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye'de Yaşlanan Nüfus ve Uzun Dönem Sağlık Harcamalarına Etkisi, Türkiye'de Klinik Kılavuzlar ve Muhtemel Uygulamalarının Sağlık Ekonomisi Sonuçları başlıkları doğrultusunda birbirinden değerli konuşmacılar bilgilerini aktaracak.

Kongre sonrasında kongre sunumları ve sonuç raporu dernek internet sitesinde yayınlanarak ilgili kamu, akademi ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılacak. Kongre web sayfasına 2018kongre.sepd.org.tr adresinden ulaşılabileceği belirtildi.