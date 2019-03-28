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Sağlık Federasyonu Başkanı: Türkiye tıbbi cihaz üretiminde dünyada ilk 5 içerisine girecek
Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfınca, "15. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi" düzenlendi.
Sağlık Federasyonu Başkanı: Türkiye tıbbi cihaz üretiminde dünyada ilk 5 içerisine girecek
28 Mart 2019 - AA
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Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, Antalya Kundu Oteller Bölgesi'nde düzenlenen 42 ülkeden, bin 500'e yakın bilim insanının katıldığı kongrede yaptığı konuşmada, yerli ve yabancı kardiyolog ve cerrahlar için özgün bir bilimsel tartışma ortamı sağladıklarını söyledi. 

Kongrede kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi alanlarında bilimsel ve teknolojik gelişmelerin tartışıldığını ifade eden Dinç, "Ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluşlar ile ortak oturumlar gerçekleştiriyoruz. Ulusal ve uluslararası kateter laboratuvarlar ve ameliyathanelerden de canlı yayınlar ve interaktif sunumlar yapılıyor." dedi. 

Türkiye tarafından üretilen yerli ve milli ürünlerin, artık kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi alanında ülkenin ithal ürün bağımlılığını sona erdirdiğini belirten Dinç, şunları kaydetti:

"İthal ürünlerden teknolojik ve inovatif olarak çok daha ileri düzeyde yerli üretim yapılması nedeniyle ürünlerimiz global mecralarda talep görmeye devam etmektedir. Ne kadar gurur verici ki artık yabancı hekimler, ileri teknolojik yerli tıbbi cihazlarımızı öğrenmek ve bu cihazların kullanıldığı ameliyatlardaki uygulamasını görmek için ülkemize akın etmektedir. Fakat bu bizim için yeterli değildir. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye, tıbbi cihaz üretiminde dünyada ilk 5 içerisine girecektir. Bu yolda Sağlık Federasyonu olarak biz de üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.”

Kongrede, American Association for Thoracic Surgery, Amerikan Kalp Cemiyeti, Dünya Kalp Federasyonu, Amerikan Kalp Ritim Birliği, Dünya Aritmi Derneği ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ritim Derneği oturum düzenledi.

Ayrıca kongrede, Uluslararası Aritmi Forumu, Akdeniz Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, Kalp Yetmezliği Zirvesi, Hipertansiyon Zirvesi, Pulmoner Hipertasiyon Zirvesi ve Doğuştan Kalp Hastalıkları Zirvesi de gerçekleştirildi.

Düzenlenen zirve ve toplantılarda kalp hastalıkları ile ilgili en son gelişmeler geniş bir yelpazede uluslararası otoritelerce ele alındı.

Anahtar Kelimeler:

turkiye kalp ve saglik vakfi rasit dinc cerrahide yenilikler kongresi

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