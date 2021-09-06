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Sağlık görevlilerinin sahaya girdiği Brezilya-Arjantin maçı ertelendi
2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında oynanan Brezilya-Arjantin karşılaşması, Brezilyalı sağlık ekiplerinin sahaya girmesi nedeniyle ertelendi.
Sağlık görevlilerinin sahaya girdiği Brezilya-Arjantin maçı ertelendi
06 Eylül 2021 08:48 - Anadolu Ajansı Muhammed Emin Canik
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Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki Neo Quimica Stadyumunda Katar 2022 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinin oynandığı Brezilya-Arjantin maçında, Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı (ANVISA) görevlileri, Arjantinli bazı futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlere uymadığı gerekçesiyle sahaya girdi.

ANVISA görevlileri, Arjantin milli takımında forma giyen ve İngiltere Premier Lig'de oynayan 4 oyuncunun, son 14 günde İngiltere'de bulunduğu için göç idaresi yeminli beyanına aksi hareket ettiği gerekçesiyle maçı durdurdu.

Görevlilerin sahaya girmesiyle, Arjantin Milli Takımı sahayı terk etti.

Maçın hakemi Jesus Valenzuela, karşılaşmanın 6. dakikasında maçı durdurd.

Arjantin Milli Takımı da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, maçın ertelendiğini duyurdu.

ANVISA, maçtan önce Premier Lig'te top koşturan Arjantinli Emiliano Martinez, Cristian Romero, Gio Lo Celso ve Emiliano Buendia'nın Arjantin'e dönmesini istemişti.

Yetkililer, 4 futbolcunun son 14 günde İngiltere'de bulunmasına rağmen, göç idaresinin Brezilya'ya girmek için istediği yeminli beyanda son 14 günde İngiltere'de bulunmadığına dair belge imzaladığını belirtti.

Brezilya'da Kovid-19 salgınına karşı uygulanan önlemler kapsamında, son 14 günde İngiltere, Güney Afrika, Kuzey İrlanda ve Hindistan'da bulunan kişilerin ülkeye girmesine izin verilmiyor.

"Hakem ve saha komiseri FIFA'ya rapor sunacak"

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde, Brezilyalı sağlık yetkililerinin saha girmesi nedeniyle ertelenen Brezilya-Arjantin maçı ile ilgili FIFA Disiplin Komitesine bir rapor sunulacağını açıkladı.

CONMEBOL, sosyal medyada Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hakemin kararıyla, FIFA'nın düzenlediği 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri Brezilya - Arjantin maçı ertelenmiştir. Hakem ve saha komiseri, FIFA Disiplin Komitesi'ne atılacak adımları belirleyen bir rapor sunacak." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Dünya Kupası'nın FIFA tarafından düzenlendiğine vurgu yapılarak, bu konuda karar mercisinin FIFA olduğuna dikkat çekildi.

Anahtar Kelimeler:

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