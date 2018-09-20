Sağlık görevlisi damar yolu açarken darp edildi! Zanlı gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, hastanede görevli Yusuf Yörük, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye getirilen Sinan O'nun damar yolunu açtığı sırada hakarette bulunup, sonrasında da kendisini darbettiği iddiasıyla özel güvenlik görevlilerinden yardım istedi.

Güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonrası Sinan O, polis tarafından gözaltına alındı.

Darp raporu alan Yusuf Yörük, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın sarhoş olduğunu öne sürerek, "Damar yolunu açtığım esnada sedyeden atlayarak hastanenin malına zarar vermeye başladı. Ben de sedyeye zarar gelmemesi için sedyeyi tuttum. Bana döndü ve ağza alınmayacak şekilde küfretmeye başladı ve bana vurmaya başladı." dedi.

Yörük, hastalara her zaman elinden gelen en iyi hizmeti vermeye çalıştığını sözlerine ekledi.