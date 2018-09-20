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Sağlık görevlisi damar yolu açarken darp edildi! Zanlı gözaltına alındı
Hatay'da, İskenderun Devlet Hastanesi acil servisinde görevli bir sağlık çalışanını darbettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı.
Sağlık görevlisi damar yolu açarken darp edildi! Zanlı gözaltına alındı
20 Eylül 2018 - AA
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Alınan bilgiye göre, hastanede görevli Yusuf Yörük, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye getirilen Sinan O'nun damar yolunu açtığı sırada hakarette bulunup, sonrasında da kendisini darbettiği iddiasıyla özel güvenlik görevlilerinden yardım istedi. 

Güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonrası Sinan O, polis tarafından gözaltına alındı.

Darp raporu alan Yusuf Yörük, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın sarhoş olduğunu öne sürerek, "Damar yolunu açtığım esnada sedyeden atlayarak hastanenin malına zarar vermeye başladı. Ben de sedyeye zarar gelmemesi için sedyeyi tuttum. Bana döndü ve ağza alınmayacak şekilde küfretmeye başladı ve bana vurmaya başladı." dedi.

Yörük, hastalara her zaman elinden gelen en iyi hizmeti vermeye çalıştığını sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet iskenderun devlet hastanesi

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5
1) Acil uzmanı (Hekim)
20.09.2018 16:34:09
112 ekipleri artık taksicilik yapmaya başladı. Ekiplerin getirdiği hastada damar yolu nasıl olmaz. Sarhoşların hastanede olay çıkarmaları yeni değil. Sarhoşların hastaneye getirilmemeleri gerekir ki yoğun alkol alımına balı derin komada olanlar hariç. Bizde bu ayrımı yapacak 112 nerede.
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