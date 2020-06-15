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Sağlık Hizmetleri Başkanı'ndan maske takmayanlara tepki
Karaman'da son dönemlerde koronavirüs vaka sayısının artması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Musa Şahin, sosyal medya hesabından maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmamasına tepki gösterdi. Şahin, ''Maskeyi ağzında değil de arka cebinde taşırsan vaka niye artıyor diye sormayacaksın. Eğitimlisi eğitimsizi, zengini fakiri, hepsinin kafa aynı. Sayenizde vaka sayısı 1459. Sağlık personelleri bu şuursuzlara hakkını helal etmiyor bilesiniz'' mesajını paylaştı.
Sağlık Hizmetleri Başkanı'ndan maske takmayanlara tepki
15 Haziran 2020 17:44 - DHA
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Kentte özellikle Ramazan Bayramı'nın ardından koronavirüs sayısında artış gözlenmeye başladı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından dışarıda maske takılması zorunlu hale getirildi. İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Musa Şahin ise, sosyal medya hesabından maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmamasına tepki gösterdi.

BAŞKANDAN SERT SÖZLER

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Maskeyi ağzında değil de arka cebinde taşırsan vaka niye artıyor diye sormayacaksın. Eğitimlisi eğitimsizi, zengini fakiri, hepsinin kafa aynı. Sayenizde vaka sayısı 1459. Sağlık personelleri bu şuursuzlara hakkını helal etmiyor bilesiniz. Hadi kendinize saygınız yok, onu anladık. Bari aylardır bu virüsü çocuğuna, eşine, anasına, babasına bulaştırma uğruna cansiperane çalışan sağlık personeline saygınız olsun. Toplu şekilde iftar yaptınız, bayramlaştınız, nişan yaptınız, doğum günü yaptınız. Artık yetmez mi!!!” mesajını paylaştı.

Anahtar Kelimeler:

musa sahin sosyal medya maske sosyal mesafe kurallari

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