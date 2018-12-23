Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü: YouTube’dan ameliyat izleyip yapan arkadaşlarımız var

Hürriuyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, SAĞLIK Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin, obezite cerrahisiyle ilgili ciddi sorunların olduğunu ve yeteri kadar deneyimi olmayan hekimler tarafından bazı işlemlerin yapılmaya başlandığını belirterek, “Buna ben canlı da şahit olduğum için yani televizyon izler gibi YouTube’dan 3-5 defa, 10 defa, 20 defa ameliyat izleyip yapan arkadaşlarımız var” dedi. TBMM Dilekçe Komisyonu’nun obezite ile mücadele yöntemleri’ni araştırmak üzere kurduğu Alt Komisyonu bilgilendiren Genel Müdür Tekin, şunları kaydetti:

KOMBİNE TEDAVİ UYGULANMALI

“Obezite cerrahisiyle ilgili ciddi sorunlar var. Yeteri kadar deneyimi olmayan hekimler tarafından bazı işlemler yapılmaya başlandı. Özellikle hastaların durumu ve yaşı göz ardı ediliyor. Obezite cerrahisi sayısındaki artışı mutlaka durdurmamız lazım. Sorunlarını ameliyatsız çözmemiz lazım. Ameliyatsız çözülemeyecek hasta mutlaka ameliyat olacaksa da o sınırları net çizmemiz lazım.

Obezite birçok branşı ilgilendiren bir hastalık. İçerisinde iç hastalıkları uzmanının, kalp-damar hastalıkları uzmanının, cerrahın, psikiyatristin, fizik tedavi uzmanının, diyetisyenin olduğu bir sağlık programı uygulamak lazım. Kombine bir tedavi, multidisipliner tedavi yöntemi uygulamak lazım. Ancak o zaman başarıya ulaşabiliriz.

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