Sağlık sektörünün son yıllarda dijitalleşme, yapay zekâ ve teletıp dönüşümüyle birlikte, yenilikçi çözümlerin geliştirilmesini sağlamak üzere Roche tarafından Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT Health) iş birliğiyle başlatılan HealthCare Lab hızlandırma programı, finalistlerini belirledi. 16 Avrupa ülkesini kapsayan program kapsamında belirlenen 9 finalist arasında 3 Türk startup yer aldı.

HealthCare Lab hızlandırma programı startuplara güç verecek

10 ülkedeki Roche şirketleri ve EIT Health beraberliğinde yürütülen HealthCare Lab hızlandırma programı, dijital sağlık startuplarının geleceğin büyük girişimlerine dönüşebilmesini sağlamak misyonuyla başlatılmış uluslararası bir program olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye'de girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve gençlere ilham vermek üzere 2014 yılında kurulan Türkiye Girişimcilik Vakfı ise programın Türkiye'deki lokal partneri. Kasım ayında aday başvurularını alan programda, yaklaşık üçte bir oranla en yüksek katılım Türkiye'den gelmişti. Yoğun ve titizlikle gerçekleştirilen bir seçim süreci ardından programa dahil edilen girişimciler belirlendi ve bu kapsamda 3'ü Türkiye'den olmak üzere programa 9 girişimci seçildi.

Hassasiyetle seçilen bu 9 girişim, önümüzdeki 3 ay boyunca uzman mentorluğu ve koçluğu alacaklar. Nisan ayında ise kısa listeye kalan girişimler arasından 3 startup, sektördeki zorlukları ele alma noktasında potansiyelleri değerlendirildikten sonra kazanan olarak ilan edilecekler. Kazananlar hem Roche'daki mentorluk programlarına devam edebilecek hem de HealthCare Lab'in kurucularıyla bir araya gelebilecekler. Program kapsamında kazanan 3 startup ayrıca 10 bin Avro tutarında hibe desteği alacak ve ileriye dönük olarak Roche ile beraber çalışma fırsatına sahip olabilecek.

Sağlık hizmetlerinde dijitalleşmede Türk startuplardan gurur verici başarı

Program kapsamında ilk 9'a girmeyi başaran Türk startuplar ELM Genomic, Vagustim Bioelectronic ve PONS olarak açıklandı.

ELM Genomic

ELM Genomic, nadir hastalıkların geri dönüşü olmayan hasarlarını önlemek adına erken tarama ve tanı için genomik ürünler geliştiren bir sağlık hizmetleri analitiği girişimidir.

Vagustim Bioelectronics

Vagustim, giyilebilir nöromodülasyon cihazlarının araştırma ve geliştirmesine odaklanan dijital bir Biyoelektronik Tıp sağlık teknolojisi girişimidir.

PONS

PONS, nihai tüketicilerin ya da eczanelerin kullanabileceği; hastanın doktorundan uzakta olsa dahi tıbbi görüntülemesini ve risk değerlendirmesini mümkün kılan, yapay zekâ ile entegre mobil ultrason teknolojisi geliştiren bir girişimdir.

2 Şubat Çarşamba günü saat 19.00'da yapılacak olan çevrimiçi etkinlik ile HealthCare Lab hızlandırma açılış etkinliği gerçekleşecek ve seçilen startuplar ile beraber inovasyon ekosisteminin önde gelen konuşmacıları programının ikinci kısmını başlatmak üzere bir araya gelecek. Açılış etkinliği ve HealthCare Lab hakkında daha fazla bilgiyi www.healthcarelab.eu web sitesinde bulabilirsiniz.