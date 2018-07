'Sağlık için çalışırken sporun sağlıktaki önemini unutmuyoruz'

Sağlık için çalışan bir şirket olan, sporla iç içe olmayı her zaman önemseyen Pfizer bünyesinde kurulan Pfizer Koşu Takımı 2017 boyunca birçok farklı koşuya katıldı, koşarken onlarca hayata destek oldu. Takım, Runanatolia koşusunda 13 gönüllüsüyle KAÇUV için koştu.



Her yıl İstanbul Maratonu'na da yüksek bir katılım gösteren Pfizer Koşu Takımı'nın maratonda topladığı bağış kadar bir meblağ Pfizer Türkiye tarafından kurumsal bağış olarak ekleniyor ve böylece Pfizerliler her yıl “iki kat iyilik” için koşuyor.



Pfizer Koşu Takımı'nın bu seneki takvimde Efes Ultra Maratonu, İstanbul Yarı Maratonu, Runfire Salt Lake Ultra Trail, Sapanca Ultra Maratonu, Frig Ultra Maratonu, İstanbul Maratonu ve Bodrum Ultra Maraton'ları var.

Pfizer Koşu Takımı üyesi Halil Aktan şunları söyledi: “Bizler Pfizer'de sağlık için çalışırken, sporun sağlık için vazgeçilmez olduğunu da hiçbir zaman unutmuyoruz. Hem sporun önemine dikkat çekmek hem de koşarken yaşamlara iyilik katmak amacıyla kurduğumuz koşu takımımızla bugüne yakaladığımız başarılar hepimiz için çok sevindirici. Tabii ki koşmanın sağladığı en güzel değerlerden bir tanesi de kurduğumuz arkadaşlıklar. Hedefe koşmanın ve sonrasında başarmanın, başarırken de başka hayatlara dokunmanın güzelliği hepimiz için en büyük motivasyon kaynağı.”