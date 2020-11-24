Sağlık İletişimi Sempozyumu Perşembe günü başlıyor

Sempozyum, 26 Kasım Perşembe günü saat 09.45’de Yeditepe Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Enstitüsü Müdürü ve SİS Organizasyon Komitesi Eş Başkanı Prof. Dr. Suat Gezgin, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve SİS Organizasyon Komitesi Eş Başkanı Prof. Dr. Erkan Yüksel ve Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl’ün açılış konuşmalarıyla başlayacak.

İlk oturumda T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Taşdemir, “Pandemi Sürecinde SABİM” konulu bir konuşma yapacak. Ardından Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Pandemi Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, “Salgın Kontrolünde Risk İletişimi ve Toplum Katılımı” başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek. Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Torun, “Pandemi Sürecinde İletişim ve Sosyal Etkileşim Aracı olarak Müzik”, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Özmen, “Kaçç, Kaçç!”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Cingi de “Dünden Bugüne Hasta-Hekim İletişiminin Dönüşümü” başlıklı konuşmalarını yapacaklar.

Uluslararası katılımlı sempozyumda Maryville University of St. Louis’den Doç. Dr. Olaide Oluwole-Sangoseni, University of Vienna’dan Prof. Thomas Bauer ve Prof. Juergen Grimm de sağlık iletişimi üzerine konuşacaklar.

“Böylesi bir süreçte bu etkinliği düzenlemenin gururunu taşıyoruz”

Sempozyuma ev sahipliği yapan Yeditepe Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Enstitüsü Müdürü ve SİS Organizasyon Eş Başkanı Prof. Dr. Suat Gezgin, tüm dünyayı tehdit eden bir salgınla karşı karşıya olduğumuzu belirterek, “Böylesi bir süreçte bu etkinliği düzenlemenin gururunu taşıyoruz. Programa baktığımızda çok yararlı, anlamlı ve önemli bir etkinliğin altına hep birlikte imza attığımızı görüyorum. Eminim sonuçları herkese yararlı olacaktır. Bu yıl sempozyumu İngilizce ve Türkçe dillerinde, yabancı katılımcılarla birlikte uluslararası katılımlı bir toplantı olarak organize ediyoruz. Toplantıyı çevrimiçi gerçekleştirerek aslında ülkemizin ve dünyanın her yerinden ilgi duyan herkesin, ilan ettiğimiz internet bağlantıları aracılığıyla toplantılara katılmasını mümkün hâle getiriyoruz” diye konuştu.

Sempozyum organizasyonu hakkında bilgi veren SİS Organizasyon Kurucu Başkanı Prof. Dr. Erkan Yüksel de şunları söyledi: “Altı yıldır farklı üniversitelerin ev sahipliğinde gerçekleştirmeye çalıştığımız organizasyonumuzu bu yıl Yeditepe Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinin iş birliği içinde çevrimiçi ortamda gerçekleştireceğiz. Pandemi koşullarında internet üzerinden dileyen herkesin dilediği saatte giriş yaparak sempozyuma katılması ve konuşmaları dinlemesi mümkün olacak. İki gün sürecek sempozyumda konuşulacak başlıca konu ise COVID-19 olacak.”

İnternet bağlantıları

6.Sağlık İletişimi Sempozyumu’na dileyen herkes dilediği saatte şu adres üzerinden bağlanarak katılabilecek: https://us02web.zoom.us/j/88331028663

Ayrıca sempozyum Youtube üzerinden de canlı olarak şu adreste yayınlanacak: https://www.youtube.com/channel/UCxX8rRVX3f0wcC9Y53-Q8nQ

Sempozyumda sunulacak bildiriler ve saatlerine ilişkin sempozyum programına ise şu adreste erişmek mümkün: https://www.saglik-iletisimi.org/